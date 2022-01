Tennis de table – Formation d’entraîneurs

Tout est bien qui finit bien. La formation d’entraineurs de tennis de table au Palais des Sports de Maha­masina à Antananarivo a pris fin hier. Les vingt huit entraineurs, vingt deux hommes et six dames ont tous réussi à leur examen. L’expert français Julien Girard de la Fédération internationale de tennis de table (Fitt), de par son expérience de haut niveau, a su transmettre ses connaissances et expériences durant les cinq jours de formations. Les vingt huit participants, issus de huit ligues régionales, ont montré qu’ils ont de la connaissance et de la compétence pour être les ambassadeurs de la Fitt dans chaque région et ligue. Ils ont répondu présent et ont pris part à chaque débat et l’envie d’obtenir le diplôme d’entraineur de niveau 1 les ont poussé à s’investir un peu plus.

Des exercices théoriques et pratiques ont été organisés durant les cinq jours de formation. L’expert français de la Fitt, Julien Girard, a expliqué que « l’on est sur une formation qui dure trente heures. Nous avons essayé de voir tous les angles possibles, comment encadrer, comment entrainer et comment transmettre les techniques aux joueurs.», conclut-il.