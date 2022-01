Tennis – Country club : Quatre tournois au programme

Envie de bien faire et de surpasser. L’année 2022 est une année des grands rendez-vous et une année de défi pour le Country club d’Ilafy. Pour compenser le manque de rencontres et favoriser plus de compétitions aux cadres d’entreprises et de leurs familles, le propriétaire du Country club, Josoa Rakotonindriana, a concocté quatre grands tournois pour cette année 2022.

Pour commencer la saison, le tournoi Ta-nana chill cup réservé aux simples dames ouvrira le bal, les 19 et 20 mars. Le grand tournoi BMOI premium challenge se jouera du 21 au 22 mai. Il se jouera en double hommes et en double dames. Le tournoi BMOI Premium challenge est le tournoi qui a rassemblé plus d’adhérents et plus de fans depuis ces dernières années. C’est devenu une tradition et une habitude pour les amateurs de la petite balle jaune. L’Orange Team trophy (par équipes) commence à s’implanter dans le calendrier des amateurs de tennis et beaucoup d’adeptes réclament au moins deux tournois dans l’année. Pour cette année, il aura lieu les 1er et 2 octobre.

Pour terminer le tournoi de l’année, Allianz vintage cup touche à sa deuxième année. Il se jouera en double mixte et aura lieu les 5 et 6 novembre. À titre de rappel, le tournoi de tennis au Country club d’Ilafy est réservé aux dirigeants, aux cadres d’entreprises et à leurs familles respectives.