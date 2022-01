Risque d’éboulement à Manjakamiadana- Évacuation manu militari en contrebas du Palais de la Reine

Les conditions par rapport à un glissement de terrain sont réunies après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Le directeur général du BNGRC, le général de division Elack Olivier Andriankaja, vient de déclarer l’évacuation manu militari des récalcitrants sur les flancs de la colline de Manja­- kamiadana hier sur la chaîne nationale TVM. « Les habitants du fokontany du versant Ouest comme Amparibe, Ambatovinaky, Tsimialonjafy, Amba­ninampamarinana, Ankadilalana et Tsarafaritra, devront plier bagage immédiatement. Idem pour le versant Est, Ambohi­- potsy, Andohamandry, Ifaliarivo Ambanidia, Manjakamiadana, Andafiavaratra, Ankazotokana Ambony, Ambohitsiroa VM qui sont également concernés », annonce le DG du BNGRC.

Sous l’effet de l’humidité, le vent, la chaleur, l’altération de la surface des rochers est de plus en plus profonde. Une étude a révélé l’état de décomposition de ces grands rochers. De l’eau coule entre les fissures, ce qui augmente le risque. Le BNGRC tient à alerter la population sur ces dangers. « Nous prions les habitants de bien fermer leurs maisons. Puis ils devront regagner des endroits plus sûrs dans les plus brefs délais », enchaîne le DG.

Les habitants n’ont donc qu’une seule option, quitter les lieux. Dans le fokontany d’Ambaninampamarinana, le président du fokontany, joint au téléphone hier à 20 heures, a indiqué qu’aucun danger n’est encore à craindre.

Aucun site

Au niveau des deux versants, près de deux milles foyers sont concernés par le risque de glissement et d’éboulement des rochers. Récemment, des drapeaux rouges ont été mis au niveau zones à fort risque de s rochers de Manjakamiadana. Malgré l’action du BNGRC, certains habitants occupaient encore les lieux jusqu’à hier.

Les récalcitrants devront rejoindre leurs familles puisque les sites d’hébergement sont saturés dans la capitale. « Nous invitons les habitants à partir vers des lieux plus sécurisés, donc des familles proches au moins pour cette nuit », souligne le responsable. Le BNGRC a prévu un glissement de terrain dans ces zones. Manjakamiadana n’est pas épargné puisque des incidents comme des fissures ou encore un écroulement de maison s’y sont déjà produits dans certains fokontany. Une famille toute entière a disparu sous les rochers en 2019, et il y a eu plusieurs blessés.