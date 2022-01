Protection des consommateurs – Le MICC instaure un numéro pour les plaintes

En ces temps difficiles que traverse le pays en raison du passage de la forte tempête Ana, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) instaure un numéro pour protéger les consommateurs contre d’éventuels cas d’abus ou de spéculation sur les produits de première nécessité. «Nous incitons les consommateurs à témoigner sur les cas suspects de marchandises sur le marché, les formes de corruption ou de fraude de la part des inspecteurs du commerce et la tentative de rétention de stock pour faire monter les prix», selon le MICC. «Le numéro 034 30 812 34 peut recevoir des appels de 8h à 16h et le coût de l’appel est de 100 ariary», indique le communiqué.

Depuis quelques jours, la société importatrice du Vary Tsinjo, le State Procure­ment of Madagascar (SPM) effectue des ventes directes aux détaillants. Des approvisionnements ont été faits hier dans plusieurs quartiers de la capitale comme Ambato­maro, Tsarahonenana, Andrai­- soro, Antohomadinika, Andohatapenaka, Ambohi­tsoa, Tanjombato, Itaosy et Anka­ditoho. « Le stock de riz est amplement suffisant. La rupture n’est pas à craindre. Le navire Pancaran Victory, transportant 25 000 tonnes de vary Tsinjo a débarqué hier au port de Toamasina. Par ailleurs, un autre navire « Racoon » est également sur le quai du port de Kandla en Inde depuis dimanche. Le navire devrait quitter le port dans 10 jours et le voyage vers Madagascar prendra 10 jours.