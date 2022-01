Moramanga – La crue charrie deux personnes

Un événement malheureux s’est produit samedi entre 21 et 22 heures, sur la route nationale (RN2), non loin d’une station-service dans la ville de Moramanga. Deux personnes ont été charriées par la crue en traversant une rivière. L’une d’elles, Haingo Rabearison, n’est plus réapparue à la surface. Elle demeure introuvable. Un père de famille qui l’accompagnait a été repêché mort le lendemain, selon les informations signalées.

D’après un officier à la compagnie de la gendarmerie nationale de Moramanga, « les deux intéressés étaient parmi les passagers de taxis-brousse qui devaient s’arrêter suite aux dégâts causés par les intempéries. La RN2, au niveau du chef-lieu du district, était coupée à la circulation. Un pont s’est effondré ».

« Nous ignorons la raison pour laquelle la femme avait insisté pour rejoindre l’autre côté. Elle est descendue dans l’eau pour traverser », affirme le gendarme sans pouvoir fournir d’autres détails, puisque ses hommes, les autorités locales et lui étaient toujours occupés à évaluer la situation des ruines provoquées par le mauvais temps.

D’après une proche de la victime portée disparue, celle-ci et l’homme qui la tenait par la main se trouvaient dans la rivière au moment où un barrage s’est brisé. Les témoins présents ne pouvaient qu’attendre la baisse du niveau des eaux pour se mettre à les rechercher. D’ailleurs, le déluge aggravé par des rafales de vent était encore en train de faire d’autres dégâts, a-t-on expliqué. L’opération de sauvetage était impossible.

Le lendemain, l’équipe de secours, appuyée par le fokonolona a passé au peigne fin le long de la rivière. Elle est parvenue à ramener le corps sans vie de l’homme sur la berge. Elle continue à surveiller dans les parages pour tenter de retrouver la femme dont le sort reste incertain.

La famille de Haingo Rabearison a lancé un appel à qui pourrait lui prêter main forte. « Nous implorons les habitants de Moramanga de nous aider à trouver notre mère happée par la crue. Elle portait un pantalon noir, un haut gris avec une doudoune noire. Elle avait sur elle un sac à main Givenchy et un sac à dos noir et gris », peut-on lire sur le post de Ando Niriana.