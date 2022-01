Le bon filon – Quartz et labradorite cristallisent l’économie

Une société en pleine expansion. C’est le cas de le dire pour « Tonia Vato Mine­raly » du Groupe « Impex Mada­gasikara ». « Notre entreprise s’investit dans le travail des pierres industrielles taillées sur mesure ou à l’état brut. Nous avons exporté dès 2010 mais c’était en 2016 que nous avons franchi un nouveau cap. Nous opérons désormais dans une totale indépendance financière. Avec ses fonds propres, la firme peut se suffire à elle-même » nous explique Karen Rakoto­arivony, une des responsables de « Tonia Vato Mineraly ».

Elle poursuit « si nous avons débuté par des exportations, nous continuons de les faire, nous avons décidé d’écouler nos produits de la même qualité sur le marché local. En misant sur le labradorite qui gît dans la province de Toliara et le quartz qu’on peut dénicher un peu partout dans le pays. Cette nouvelle option, cette orientation novatrice nous permet d’augmenter notre production, de créer des emplois, de la valeur ajoutée à chaque étape du processus de production. De l’extraction des matières premières jusqu’aux satisfactions des clients, en passant par les ouvrages dans l’usine de transformation sise à Itaosy ».

Karen Rakotoarivony constate que « la prolifération de l’envoi des pierres à industrielles à l’état brut et qui reviennent à Madagascar bien ciselées à prix d’or. Ce sont les autres pays qui en profitent. Par notre démarche, nous incitons à une adhésion de tous au label Vita Malagasy et apporter notre part de briques à l’édifice d’une écono­mie nationale forte et épanouie ».

Ayant des suites dans les idées, les dirigeants de cette enseigne ont élargi ses activités. Ils ont lancé une gamme de produits raffinés pour la décoration intérieure et extérieure, le cuisine, le carrelage, la vasque, la vase, l’escalier…

Face aux coûts des importations de certains équipements, Karen Rakotoarivony suggère « une éventuelle reconsidération du statut de ce type d’entreprise militant pour le patriotisme économique ». Matière à réflexion.