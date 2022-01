Intempéries – Les dégâts s’amplifient dans la région Diana

Parmi les districts de Diana, le plus gravement touché par les fortes précipitations est Antsiranana II. Mais ce district a prévu un plan d’évacuation des sinistrés.

UN vrai déluge. En plus des dégâts dus aux fortes pluies dans la ville d’Antsiranana, le niveau des eaux commence à monter dans les districts d’Ambilobe, d’Ambanja, de Nosy Be et d’Antsiranana-II. À la suite des crues dégringolant des montagnes, les deux grands fleuves de la région, Mahavavy et Sambirano, ont en effet commencé à faire leur plein, même s’ils sont encore dans leur lit. S’il y a des débordements, les villages qui se trouvent sur leur chemin en pâtiront. Cela affectera également les petits cours d’eau. Selon des sources locales, jusqu’à présent il n’y a pas eu de dégâts majeurs dans ces districts.

Cependant, chaque année, les quartiers d’Ankatafa à Ambanja, de Marivorahona à Ambilobe sont souvent inondés. Il arrive également qu’après une courte période, le mauvais état ou le vieillissement des canaux d’évacuation et l’urbanisation non planifiée provoquent la stagnation de l’eau dans les cours ou dans les quartiers bas. Dans certains cas, l’eau pénètre même dans les habitations et elle met des heures à se retirer. Outre l’inondation, une insalubrité indescriptible est constatée, née du mélange de déchets solides qui jonchent les quartiers et d’eaux usées des fosses septiques. Dans quelques secteurs, l’odeur qui émane des toilettes de certaines habitations, est plus que jamais invivable.

Plan d’évacuation

Cette fois, le district d’Antsiranana-II a été durement touché par les fortes pluies, car la mer et les rivières sont montées progressivement dans la commune de Bobasakoa à Anivorano-nord. Néanmoins, les communes et les gendarmes de la brigade de gendarmerie locale ont mis en œuvre un plan préalable d’évacuation des habitants des zones basses. Ceci afin d’éviter toute crue soudaine.

Dans le fokontany de Mosoro, dans la commune Mosorolava, cinq maisons érigées dans les champs ont été emportées par les eaux, selon le chef du district d’Antsiranana-II, Adrien Zafilahy. Par chance, elles étaient désertes à ce momentlà. Deux bateaux attachés sur la plage ont été cassés dans le village d’Ampasindava, commune rurale de Mangaoka, à cause d’une mer houleuse. De plus, quelques zébus ont été emportés par les eaux et les plus maigres d’entre eux sont morts de froid. Une grande partie des champs de culture sont complètement inondés et des routes ont été détériorées.

Le nombre exact des sinistrés dans le district d’Antsiranana n’a pas été publié jusqu’à présent, tandis qu’un couple avec un enfant se sont ajoutés à ceux d’Antsiranana-I dans la soirée de lundi. En tout cas, on a estimé que la campagne de sensibilisation menée avant les grosses pluies a permis d’éviter tout incident désastreux. Mais des gens refusent toujours de quitter leurs domiciles par peur de perdre leurs biens à cause des voleurs.

« À chaque forte précipitation, les mêmes causes provoquent les mêmes effets sans que rien de nouveau ne soit apportée par nos élus et nos dirigeants ; la vision à long et moyen termes ne fait pas partie de leurs priorités », exprime Joma, un notable d’Ambilobe. Joint au téléphone, il reproche aux décideurs successifs de n’avoir pas interdit les constructions dans les zones inondables, car ils sont trop occupés à préserver leur siège.

À Ambilobe et à An tsiranana-II, considérés comme les greniers de la région, si une centaine d’hectares de rizières se retrouvent sous les eaux, les éventuels impacts que cette situation pourrait avoir sur les cultures, sont prévisibles.