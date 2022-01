Inondation – Situation d’urgence ou pas?

Les dégâts causés par les intempéries et le nombre des victimes, amènent à s’interroger sur l’opportunité ou non de décréter une situation d’urgence.

Mobilisation générale. Le pays en a, visiblement, besoin. Après une semaine de pluie diluvienne, renforcée par un cyclone qui l’a traversé d’Est en Ouest, plusieurs localités de Madagascar se retrouvent sous les eaux.

Le dernier bulletin publié par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier, en début de soirée, fait état de plus de quarante-sept mille deux cent sinistrés et vingt-quatre morts. Des victimes réparties dans vingt districts. À Analamanga, région la plus durement touchée, plus de vingt-six mille sept cent personnes ont été obligées de quitter leur foyer et sont hébergées dans quarante-huit centres d’accueil. Les pluies torrentielles et la montée des eaux causent, aussi, des dégâts matériels conséquents.

Au regard de la situation, les appels à ce que soit décrété une situation d’urgence se font de plus en plus instants. Selon la loi relative aux situations d’exception, «la situation d’urgence peut être proclamée soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou à la sécurité de l’État, soit en cas d’événement qui, par leur nature et leur gravité, présentant le caractère de calamité publique».

En mars 2017, l’État a décrété la situation d’urgence, pour faire face aux conséquences des dégâts causés par le cyclone Enawo. Une décision qui s’est avérée nécessaire, surtout, pour mobiliser les moyens et ressources internationales. Certes, par rapport aux soixante dix-huit morts, quatre cent mille sinistrés, dont deux cent cinquante mille déplacés, les conséquences des intempéries de ces derniers jours sont encore loin de la dimension des ravages causées par Enawo.

Sinistre national

Seulement, après quasiment deux ans de crise sanitaire, un coup de pouce international ne serait pas de trop pour aider à redresser la situation. Il y a la prise en charge et les aides sociales pour soutenir les sinistrés, que le président de la République a annoncé publiquement, samedi. Et en parallèle, il faudra, aussi, remettre rapidement en état les différentes infrastructures endommagées ou détruites. La Route nationale numéro 2 (RN2), qui relie Antananarivo et Toamasina sera, certainement, une priorité.

La RN44 qui mène vers l’Alaotra, grenier à riz du pays, figure aussi dans la liste des routes endommagées. Du jamais vu, du moins durant ces dernières décennies Antananarivo et sa périphérie sont sous les eaux. Le risque d’inondation s’est encore accru, hier, à cause de certaines digues qui ont lâché. Il y a celle d’Ampihirika sise à Ambohitrimanjaka, par exemple. Le risque est renforcé par le fait que l’eau «submerge», le barrage d’Ante­lomita. Une forte poussée du niveau de la rivière Ikopa est à prévoir, en conséquence.

À s’en tenir aux informations rapportées par un réseau de journalistes répartis un peu partout dans le pays, toutefois, Analamanga, l’Atsinanana et l’Analanjirofo sont les régions les plus sévèrement touchées par les intempéries, jusqu’à l’heure. Ce qui pourrait expliquer une éventuelle hésitation à décréter la situation d’urgence. La loi permet, toutefois, que la mesure soit édictée sur une partie du territoire. D’autant plus qu’elle permet de réquisitionner d’office les services publics ou privés dans des secteurs spécifiques.

Décrété le sinistre national a donné un cadre juridique et administratif, qui a permis de mobiliser les ressources, moyens et acteurs tant nationaux, qu’internationaux pour redresser les dégâts causés par les aléas climatiques. Dans le plan de contingence pour 2020, il était prévu que, si le nombre de sinistrés dépasse le millier, le sinistre national peut être décrété. Un seuil largement franchi à l’heure actuelle.