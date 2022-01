Exportation – Madagascar gagne peu dans le litchi

Un commerce loin d’être équitable. C’est en ces termes que Nathanaël Rakotoarisoa, analyste économique, conclut ses analyses sur l’exportation de litchis, notamment à destination de la France. « Le litchi de Madagascar fait plutôt avancer le PIB de la France, qui en est le principal pays importateur. Il rapporte peu aux producteurs malgaches » explique- t-il. D’après ses recherches, les producteurs et les collecteurs de litchis de Madagascar gagnent chacun 10 centimes d’euro soit 450 ariary par kilo. Les transporteurs gagnent 5 centimes d’euros par kilo, soit environ 200 ariary. Un conteneur de 20 tonnes coûte 10 000 euros soit 50 centimes d’euro par kilo, environ 2200 ariary.

Les divers frais de dédouanement font monter le prix du kilo à 85 centimes d’euros, une fois le produit arrivé en France. Le litchi coûte un euro environ, arrivé sur le sol français. D’après toujours les chiffres obtenus par la source, le transport terrestre français coûte 2500 euros par conteneur, soit 0,11 euro par kilo.

Calcul

Le litchi de Madagascar coûte 2 euros le kilo au marché de Rungis (au sud de Paris), soit une marge constatée de un euro par kilo. Le fruit rouge se vend 3 euros dans les marchés LIDL ,donc une marge de 2 euros et 5 euros sur les étals des supermarchés Auchan. Le litchi se vend à 7 euros au marché de Saint Denis, soit une marge de 6 euros.

« Notre produit fait tourner le commerce français avec une marge moyenne de 3 euros. Il fait donc avancer le PIB de la France avec 3 euros fois 18000 tonnes de litchis exportés par an. Nous ne gagnons que 30 centimes par kilo et 10 centimes pour nos producteurs » ajoute Nathanaël Rakotoarisoa. Ce dernier est allé vers des réflexions plus poussées en se demandant s’il ne faudrait pas se tourner vers d’autres pays que la France.

« Depuis 60 ans, n’y a-t-il pas une politique viable pour valoriser nos produits, pour les vendre manufacturés ou au moins les conditionner » livre l’analyste. Le marché européen (avec l’Allemagne) pouvait disposer des litchis de Mada­gascar depuis le 6 décembre dernier. La semaine commerciale du 20 au 24 décembre 2021 a été animée dans la plupart des enseignes de la grande distribution européenne.

En Allemagne, le fruit exotique se vend à 3, 99 euros le kilo. Les fruits en provenance de la Réunion, expédiés par avion en France, ont quelque peu dominé l’offre avec des prix variant entre 10 et 14 euros le kilo. La fin de campagne pour Madagas­car s’est déroulée dans la semaine du 10 janvier 2022. Il a été remarqué que le litchi sud-africain se valorise mieux, bénéficiant de conditions satisfaisantes de marché, « du fait de volumes modérés et d’un calibrage homogène » détaille la lettre du litchi du Centre technique horticole de Tamatave (CTHT).