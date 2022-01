Exploitation sable – Ouverture provisoire de la carrière à Maroala

Les décisions changent du jour au lendemain concernant la gestion des carrières de sable à Mahajanga. Cellesci ont été fermées, l’année dernière, par la région Boeny à cause de la dégradation de l’environnement à Maroala dans le fokontany d’Amborovy. Une note a été tranchée pour ordonner aux exploitants de sable d’aller à Ambalakida pour extraire la matière. Depuis le vendredi 21 janvier, la région Boeny est revenue sur sa décision et a ouvert provisoirement la carrière Amborovy.

Cela s’explique par l’augmentation des besoins pour les travaux en bâtiments et construction.

Le directeur de cabinet de la région Boeny était présent. « L’ouverture de cette carrière est décidée pour résoudre le problème de la demande croissante de sable à Mahajanga. Elle est juste provisoire », souligne-t-il. Avant la prise de cette décision, des enquêtes et inspections dans cette carrière ont été effectuées avec la participation des différents ministères tels ceux de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, des Mines ainsi que la commune urbaine de Mahajanga et la région Boeny.

L’exploitation de la carrière de sable de Maroala est ainsi autorisée selon la décision N°001-22/REG-BN/GOUV, enregistrée au nom de Chabaud Marie France en date du 20 janvier 2022. En 2017, face à la menace d’effondrement de leurs habitations et la destruction de l’environnement à Amborovy, les habitants du quartier de Soaniadanana ont déposé une plainte sur l’exploitation abusive et sauvage du sable. En 2019, les riverains ont même bloqué l’accès des poids lourds et camions transporteurs de sable à la carrière d’Ankaraobato.

Aujourd’hui, la situation environnementale est alarmante à Maroala face à l’exploitation abusive de sable. Les habitations tout autour sont menacées d’effondrement.