Évènement – Bekoto s’entoure de la jeune génération pour la Saint-Valentin

Après l’effervescence du dernier trimestre de l’année 2021, la scène culturelle nationale brille encore par sa quiétude en ce début d’année. Ainsi, nombreux sont ceux qui projettent déjà vers les mois à venir leurs retrouvailles avec le public, notamment dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin.

Cependant, très peu sont encore les événements programmés pour l’occasion qui se confirment, là où certains privilégient déjà une épopée musicale en dehors de nos frontières pour enchanter la diaspora d’outre-mer. C’est ainsi le cas de cet auteur, compositeur, chanteur, fin poète et pilier du groupe Mahaleo, qu’est Honoré Rabekoto,dit Bekoto, qui rejoindra l’Hexagone au début du mois de février pour un concert exceptionnel aux côtés de deux des jeunes coqueluches de la scène musicale malgache.

Avec Rak Roots d’un côté et Nate Tex de l’autre, Bekoto promet pour ce 12 février sur la scène du le Voilier, du côté de Saint-Germain-lès-Arpajon, au sud-ouest de Paris. Grande figure de la musique malgache, le chanteur est plus que ravi de retrouver la diaspora avec ce concert sobrement intitulé « Salanitra isika roa ».

Respect réciproque

À ses côtés, les deux jeunes chanteurs qui partageront la scène avec lui ne démériteront pas non plus. Rak Roots et Nate Tex étant tous les deux surtout appréciés par le grand public par leurs ballades romantiques, charmeront sûrement plus d’un.

Nate Tex ayant déjà eu le privilège de partager la scène avec Bekoto à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely au mois de novembre, le temps d’une interprétation de « Aza misara-mianakavy ». Originaire de la ville d’Antsirabe également, Rak Roots a grandi avec les chansons de Bekoto et promet de surprendre le public à ses côtés. La diaspora ne cache pas son engouement face à cette affiche et espère qu’une tournée s’en suivra dans d’autres villes.