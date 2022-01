Énergie – Coupures intempestives à Mahajanga

Les séries de coupures intempestives et délestages atteignent aussi les milliers de foyers de Mahajanga, et non pas seulement à Antananarivo. Les microcoupures répétitives ont marqué la fin de la semaine et surtout hier matin. Les quartiers de Mahajanga-be, Antsahavaky et Ambalanomby situés dans le fokontany de Mangarivotra ainsi que le fokontany de Mahavoky-atsimo ont été les victimes de ces coupures de courant fréquentes. D’après les responsables de la Jirama, un dysfonctionnement du réseau d’alimentation en est la cause. L’équipe technique est à la recherche des défectuosités et a promis d’effectuer les travaux de réparation pour assurer l’approvisionnement normal.