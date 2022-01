Détournement de deniers publics à Mampikony – Deux maires et un régisseur écroués

Le maire et le régisseur de la commune rurale de Malakialina, situé dans le district de Mampikony, sont placés sous mandat de dépôt pour abus de fonction et détournement de deniers publics évalués à quatre-vingt-six millions ariary. C’est la décision prise par le Pôle anticorruption de Mahajanga (PAC), le mardi 18 janvier, à l’issue de leur défèrement en attendant leur procès.

Le régisseur a avoué « avoir versé les recettes des ristournes au maire de la commune rurale de Malakialina, sans aucune décharge entre 2017 à 2019, en sachant que le versement aurait dû se faire auprès du Trésorier communal. Les recettes du marché communal hebdomadaire s’élevaient au moins à un million ariary chaque jeudi».

De son côté, le maire de la commune rurale d’Ambohitoaka, toujours dans le district de Mampikony, a aussi écopé d’un mandat de dépôt, mardi également. La poursuite repose sur un abus de fonction et un détournement de deniers publics de plus treize millions ariary. Le premier magistrat de la ville a agi seul cette fois, et a avoué avoir perçu en même temps le salaire de garçon de salle du centre de santé de base de niveau II de la localité, d’un montant total de treize millions ariary et aussi son salaire en tant que maire de la commune rurale d’Ambohitoaka durant son mandat de 2016 à 2019.

Sa fonction de garçon de salle au CSB II était déjà suspendue au moment où il était élu maire. « Le maire de la commune rurale d’Ambohitoaka a donc été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement définitif. La santé est un droit. Par son agissement, non seulement le maire a porté atteinte au droit à la santé de ses électeurs, mais il a témoigné d’un agissement répréhensible préjudiciable pour la collectivité et l’État », déclare le porte-parole du PAC de Mahajanga.