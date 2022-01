Depa Sakaraha – Un faiseur de star de l’athlétisme malgache

Indépendance Lahimana ou Depa Sakaraha, un faiseur de champions tels Manandaza Tiarison, Fanjalina, Odile Razafindrakoto… et devenu DTN adjoint de la Fédération malgache d’athlétisme revient sur ses débuts dans cette discipline et nous fait part de son sentiment après la décision du CIJ de retenir vingt trois disciplines. Interview.

Homme incontournable de l’athlétisme malgache, parlez-nous de vous.

Indépendance Lahimana connu sous le pseudo Depa Sakaraha est né le 18 janvier 1978 à Toliara. J’ai débuté l’athlétisme dans la catégorie minime en 1994 avec le club Jirama de Toliara. Plus tard, atteignant l’âge des juniors, j’ai rejoint la capitale pour intégrer le Cosfa et j’y suis resté pour pas mal d’années avec les titres de champion de Madagascar sur les 100 et 200m (juniors et séniors), membre de l’équipe nationale, diplômé en préparateur physique, titulaire du diplôme de niveau 1 et je suis actuellement l’entraineur de l’équipe nationale sur le sprint.

Pourquoi l’athlétisme et non une autre discipline ?

J’ai choisi l’athlétisme car c’est grâce à lui que j’ai visité Antananarivo pour la première fois. En plus, j’étais toujours premier sur les 100 et 200 mètres à Toliara. Comme j’ai été fort dans ma ville natale, pourquoi ne pas tenter ailleurs, d’autant que j’aime et j’adore l’athlétisme.

La ligue d’Atsimo-Andrefana est très forte en athlétisme, quels sont ses secrets ?

Il n’y a pas de secrets. Ce qui nous motive, c’est le courage et l’amour du défi. En plus, l’altitude et les régimes alimentaires nous aident à avoir le corps nécessaire pour pratiquer le sprint et le lancer. Dès l’intégration des athlètes au sein de notre club, nous leur inculquons que la persévérance et l’abnégation paient toujours.

Douze ans à la tête du CTR d’Atsimo-Andrefana. Quels sont les faits qui vous ont marqué durant ces longues années ?

En tant que coach, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs pays en accompagnant les athlètes au Kenya, en Afrique du Sud, en Ukraine et en Italie, sans oublier les iles de l’océan Indien, la Hongrie, La Jamaïque, la Pologne, la France (mondiaux cadets en Hongrie 2003, juniors en Jamaïque 2006, mondiaux cadets Pologne, juniors à Paris 2007 et 2009, mondiaux cadets en Italie 2013). Tout cela vous marque pour toute la vie : l’athlétisme m’a tout donné, aussi me dois-je à l’athlétisme.

Nouvelle année, nouvelle responsabilité, vous êtes devenu DTN adjoint, de quoi l’athlétisme malgache a besoin dans l’immédiat ?

Auparavant, nos athlètes ont été très forts grâce à l’accord de coopération avec des pays amis comme l’envoi des athlètes à l’étranger, les bourses obtenues par les athlètes à fort potentiel… Ce dont l’athlétisme a besoin dans l’immédiat, c’est l’aide de l’Etat. L’État doit investir beaucoup dans tous les sports, pas seulement sur le football. Le traitement doit être égal entre le football et l’athlétisme, par exemple. Les bourses olympiques sont primordiales et des fonds doivent être constitués pour nos athlètes élites.

Madagascar hébergera les XIes JIOI 2023 l’année prochaine. Vingt trois disciplines ont été retenues. L’athlétisme est le premier pourvoyeur de médailles d’or pour Madagascar. Qu’en est-il de la préparation de nos athlètes ?

Le fait d’héberger les XIes JIOI de 2023 à Madagascar est un honneur pour le pays. Tous les Malgaches doivent en être fiers. En ce qui concerne la préparation de nos athlètes, deux regroupements seront programmés cette année pour les athlètes à fort potentiel afin de les préparer physiquement et mentalement. Pour le moment, la fédération n’a pas un budget spécifique pour cela, nous lançons un appel solennel à l’État pour nous venir en aide parce que sans l’aide de l’État, il sera difficile pour l’athlétisme de ramener le maximum de médailles d’or aux prochains JIOI. L’athlétisme est la seule discipline pourvoyeuse de médailles capable d’offrir le premier classement général à Madagascar. Un fonds spécial est nécessaire pour atteindre cet objectif. Pour que les athlètes puissent s’exprimer, la rénovation totale de la piste d’Alarobia est urgente et c’est une question de vie pour nous.