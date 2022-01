Consommation – Vary Tsinjo : L’approvisionnement des marchés se poursuit

La coupure de la RN2, due aux aléas climatiques de ces derniers jours, n’impactera pas sur les livraisons du produit, car la solution est déjà trouvée. Sur instruction expresse du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), Edgard Razafindravahy, des camions du SPM (State Procurment of Mada­gascar) sont en route depuis le week-end dernier pour acheminer, depuis Toliara, des centaines de tonnes de « Vary Tsinjo » à destination d’Antananarivo.

Aucune rupture n’est donc à craindre, et d’ailleurs le ministre l’a bien souligné: « Il y a suffisamment de stock pour approvisionner tous les marchés du pays… jusqu’aux localités les plus reculées, et ce afin de soulager les consommateurs en ces périodes difficiles… ». Un stock qui sera d’ailleurs renforcé d’ici peu, car un nouvel arrivage est attendu. En effet, le bateau Pancaran Victory devrait débarquer au port de Toamasina dans les prochains jours. Il transportera une nouvelle cargaison de riz Tsinjo et probablement aussi d’autres produits comme du ciment. Ce bateau est actuellement amarré au port de Kandla (Inde) d’où il partira pour rallier Madagascar. Son arrivée est attendue dans près d’une dizaine de jours. Mais d’ici là, et comme l’a dit Edgard Razafindravahy, il n’y aura aucune rupture en ce qui concerne l’approvisionnement des marchés en riz Tsinjo.

Appel à la prévention

Il l’a d’ailleurs réaffirmé hier, lors de sa rencontre avec les commissaires du commerce, les agents de la Direc­tion de la protection des consommateurs ainsi que ceux de la Direction générale des ventes et de la consommation (DGVC) et ceux de la Direction du commerce intérieur (DCI). Les agents de la Direction régionale Anala­manga du ministère ont également participé à cette rencontre.

À tous ces agents de son département, le ministre Razafindravahy a donné de fermes consignes, entre autres pour éviter tout risque de rupture de stock, le but étant de faciliter l’accès de la population (les consommateurs) à tous les produits et marchandises dont elle aura besoin quotidiennement.

En fait, c’était comme une « cellule de crise » où le ministre a non seulement rappelé ses préoccupations pour le bien-être des consommateurs mais également pour le bon fonctionnement de son département.

La cellule collecte et reçoit des informations sur toutes les conditions du marché, notamment à Antananarivo. Elle descend également sur le terrain en échangeant avec les différents acteurs (fournisseurs, distributeurs, revendeurs…) sur tout ce qui a trait à la commercialisation des marchandises de première nécessité pour la population.

À propos justement de ces descentes sur terrain, l’équipe du MICC a visité hier les marchés de Mahamasina, Analakely, Ambohimanarina, Analamahitsy, Ankadifotsy, Ambohibao, Talatamaty, Sabotsy Namehana, Ambohi­bao, Ivato, Ambohimanam­bola, Ambohimangakely.