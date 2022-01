Combustible – Pas de crise pour le charbon de bois

Le bois de chauffe et le charbon de bois sont, à Mada­gascar, les principales sources d’énergie en milieu rural et en milieu urbain. Pour éviter toute tentative d’augmenter le prix du sac de charbon, le groupement des opérateurs forestiers de Moramanga, en réunion avec le directeur général de la société Fanalamaga, Arlème Rabevahiny, hier au bureau annexe Nanisana, par l’intermédiaire de son porte-parole, Benoît Anicet Tinah a expliqué que « pour le moment, il n’y a pas de soucis à se faire en ce qui concerne le charbon de bois. Un stock important est disponible dans la forêt. Les seuls soucis résident dans l’acheminement de ces produits vers la capitale et la météorologie. En un mois, nous demandons la libéralisation de la circulation de ce produit auprès des vendeurs sur les routes nationales. Pour éviter toute rupture, nous allons augmenter la production parce que la saison de pluie est encore longue » conclut-il.

Le directeur général de la société Fanalamanga, Arlème Rabevahiny, lui, a expliqué que « ces décisions ont été prises dans un but d’aider nos compatriotes et d’éviter toute volonté de profiter de la situation actuelle vu le mauvais temps qui a prévalu ces derniers temps », conclut-il.