Route – Les gouvernorats dotés d’engins

Chose promise, chose due. Andry Rajoelina, président de la République, a procédé à la réception officielle des engins destinés aux gouvernorats des régions, au port de Toamasina, hier.

Chaque gouvernorat sera donc doté d’un «pack complet», d’engins pour la réhabilitation des routes. Le matériel réceptionné, hier, n’est que la première vague. Les premiers bénéficiaires sont «les régions qui ont travaillé le mieux», a indiqué le chef de l’État. Il s’agit de la Sava, Analanjirofo, Bongolava, Haute Matsiatra, Boeny, Vatovavy Fitovinany et Analanjirofo. À entendre le président, une deuxième et troisième vagues sont attendues en février et mars.

Avec l’arrivée de ces engins, neufs au passage, le président de la République place la barre assez haut quant au challenge imposé aux gouverneurs. « Ils devront réhabiliter 200 à 250 kilomètres de route par an», déclare le locataire d’Iavoloha. Leurs priorités seront les routes les plus impraticables. Le but annoncé par Andry Rajoelina est que les gouverneurs atteignent le chiffre de 15 000 kilomètres de route réhabilitée.

Pour s’assurer que les engins mis à disposition des gouverneurs soient utilisés à bon escient, chaque compacteur, niveleuse, bulldozer, chargeur et camion citerne est doté de GPS. À entendre le chef de l’État, l’usage de cette technologie devrait faciliter les évaluations et permettra d’optimiser le temps. En ce sens, «chaque engin est climatisé, donc les conducteurs peuvent travailler qu’importe la saison», ajoute le président.

Dans l’immédiat, par ailleurs, la consigne présidentielle à l’endroit des gouverneurs est de recruter des conducteurs d’engins, à raison de deux par véhicule. Ces derniers bénéficieront d’une formation avant leur prise de poste. Le défi de la performance est ainsi lancé à chaque gouverneur. « Nous verrons d’ici un an. En cas d’échec, les gouverneurs devront rendre des comptes à la population », lance le président de la République.