AFT Andavamamba – L’association Plum’Art évoque « Les nuances d’art »

Une exposition qui promet d’émerveiller les mirettes de tous les férus d’art visuel et d’illustration de la capitale, « Nuances d’art » envahira l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba du 10 au 21 février. D’après l’initiative de l’association de dessinateurs et d’illustrateurs Plum’Art qui regroupe essentiellement de jeunes talents, cette exposition privilégiera aussi bien la découverte que les échanges entre les artistes et le public.

Le fait est que tout au long de cet événement, plusieurs ateliers égayeront l’AFT Andavamamba sous l’encadrement des talentueux membres de l’association. Ouverts à tous les passionnés d’illustration, ces ateliers se focaliseront surtout sur les différentes formes d’arts, les orientations artistiques pour les profanes, ainsi que les bases du dessin et la pratique du live painting. Les inscriptions sont à faire auprès de l’institution culturelle ou sur la page facebook de Plum’Art. Fédératrice d’une belle brochette de talentueux illustrateurs, qui brillent aussi bien par leur imaginaire que par leur dynamisme, pour promouvoir leur art, l’exposition « Nuances d’Art » promet d’immerger ses visiteurs dans un univers graphique inédit.

Aiguisant leurs plumes, ainsi que leurs crayons, les membres de Plum’Art, qui sont une bonne vingtaine de dessinateurs, de portraitistes et de caricaturistes de tous horizons, partageront leur passion à tous ceux qui se joindront à eux.