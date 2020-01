Afrobasket 2021 – Pré-qualifications : Deuxième victoire malgache face aux Zambiens

Madagascar est sur la bonne voie. L’équipe nationale malgache compte, à l’issue de la cinquième journée, trois victoires en autant des rencontres.

Madagascar à un pas de la prochaine étape. La sélection malgache confirme face à la formation zambienne. Les protégés du coach Tojo Hery Rasamoelina ont défait sur un score large de 93 à 59 les Zambiens lors du match retour entre les deux équipes comptant pour la cinquième journée de la pré-qualification en vue de l’Afrobasket 2021. Les Malgaches ont dominé sans forcer les Zambiens hier au City sports center à Harare, Zimbabwe. Par conséquent, Madagascar se trouve actuellement à l’avant-dernière marche vers la prochaine étape. Elly Randria­mam­pionona et consorts ont imposé leur loi dès la première période et ont devancé largement leur adversaire 26 à 15 à la fin du premier quart-temps. Les Zambiens ont rebellé pour réduire l’écart en marquant 24 contre 16 en deuxième quart-temps. Le score à la pause était de 42 à 39, en faveur des Malgaches. L’équipe de la Grande Ile a, par la suite, imposé le pressing lors des deux derniers quart-temps. Les Elly Randriamam­pionona et Roberson Dalton Razafimanantsoa ont inscrit 20 contre 13 points en troisième période et ont mené 62 à 52 à l’issue de cette période. à l’aise, la sélection malgache a creusé l’écart lors de la dernière période en marquant 31 contre seulement sept points.

A un pas de la qualification

A l’issue de la cinquième journée, Madagascar se hisse en tête du classement provisoire après ses trois succès en autant de rencontres. Rien n’est encore joué. Le Zimbabwe peut encore créer la surprise. Après sa défaite face à Madagascar en première journée, puis sa victoire face à la Zambie ce mercredi, le Zimbabwe jouera encore sa troisième rencontre, ce samedi, contre Mada­gascar puis contre la Zambie ce dimanche. Au cas où Zimbabwe battrait Mada­gascar ce jour et s’il s’imposait face Zambie ce dimanche, le goal différence déterminerait le pays qualifié entre Mada­gascar et Zimbabwe. En cas de qualification, la Grande Ile s’est déjà proposée pour abriter la prochaine fenêtre, prévue du 21 au 23 février. Le pays qualifié du groupe E rejoindra le groupe de la Tunisie, Centre Afrique et la RD Congo. La pré-qualification du groupe E se poursuivra à Harare. Mada­gascar jouera son dernier match ce samedi contre le Zimbabwe. Demain, dernier jour de cette pré-qualification du groupe, Zimbabwe rencontrera la Zambie.