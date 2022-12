TRANSPORT – Une grande affluence dans les gares routières

Comme chaque année, le nombre des voyageurs double au moment des festivités de fin d’année. Cela impacte l’organisation des gares routières. Cette fin d’année 2022 n’a pas dérogé à la règle. Les fortes affluences sont observées dans les différentes gares routières de la capitale. Depuis la gare Maki Andohatapenakaà à la Gare Fasan’ny Karana, on note beaucoup de monde en partance vers les autres régions. Dans la Gare Maki Andoha­tapenaka, une centaine de voitures ont pris la route vers des zones nationales. Les plus marquées sont principalement, celles qui desservent la RN7, entre autres Fianarantsoa, Toliara et la partie Sud-Est. “On répertorie près de cent-sept véhicules jusqu’à 17h. Les demandes dépassent largement les voitures mobilisées pour cette fête”, indique un responsable au contrôle départ auprès de cette Gare. Le nombre de véhicule est insufisant par rapport au nombre de voyageurs. A côté, il y a que de nombreux voyageurs préfèrent attendre les derniers jours pour effectuer les déplacements et rejoindre leurs familles. C’est le cas de Rondro, une mère de famille qui va passer les fêtes auprès de ses enfants à Fianarantsoa. L’attente du départ est insoutenable.

Plus de réservations

Elle a même faillli ne pas trouver de taxi-brousse puisque les réservations affichent complets. “ Ce n’était pas organisé mais mes enfants ont demandé qu’on puisse fêter noël ensemble cette année avec leur petit qui venait de naître”, confie-t-elle. Les nombreux bouchons dans la capitale ne favorisent pas la fluidité de la circulation et les mouvements en sortie vers les périphériques.Certains voyageurs se plaignent du manque criard de planification et d’organisation, ainsi que certains qui profitent de la situation pour augmenter les frais de transport. “ à chaque fête, on risque de payer plus que le frais habituel”, grogne Finoana. Non loin, à la gare de Fasan’ny Karana, la situation semble bien la même. Les premiers départs ont déjà été lancés avant notre arrivée. La même angoisse des premières gares. De nombreux clients attendent patiemment d’avoir un véhicule qui puisse les faire sortir de « l’engrenage » de la capitale. Le nombre de véhicule reste insuffisant pour certaines coopératives. Les reservations ont été biens faites en mi-décembre.

“ Certains voyageurs ont déjà confirmés leurs reservations depuis le 15 ou 16 décembre. Les réservations affichent complètes jusqu’au 27 décembre. Il nous reste que quelques places pour les 28, 29 et la fin de l’année”, indique un guichetier de la coopérative COTRAMA. Rosine, une cliente en partance pour Fianarantsoa, a confié être là depuis le lever du jour jusqu’à midi, elle et ses deux enfants patientaient avant d’embarquer. À côté, un couple de sexagénaires se prépare à monter à bord d’un taxi-brousse de la même coopérative.