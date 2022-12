TAEKWONDO – Le championnat national à Toamasina

Décentralisé. La fédération malgache de taekwondo a confié à la ligue d’Antsina­nana l’organisation des championnats de Madagas­car. La joute nationale s’étalera les 5, 6 et 7 janvier à Toama­sina. «La ligue d’Atsi­nanana a demandé à la fédération d’abriter le championnat national il y a un an. De plus, vu que les gymnases de la capitale qui sont en ce moment tous occupés, nous avons pris sans hésiter la décision de confier l’organisation à Antsinanana» explique le directeur techni­que national, Rivo Rakotobe. Neuf ligues y seront représentées. «Analamanga qui compte le plus de clubs aura droit à présenter trois combattants par catégorie, deux pour la ligue hôte et un chacun pour les autres ligues» précise le premier responsable technique de la discipline. Les épreuves de poomsae sont programmées le 5 janvier et les combats les deux derniers jours, les 6 et 7 janvier. Ce sera une occasion pour les présélectionnés à l’issue du championnat organisé au mois de janvier de confirmer leur place dans la sélection. Soixante combattants formeront l’équipe nationale sous l’encadrement de trois entraineurs nationaux en vue des Jeux des Iles de l’océan Indien au mois d’août. Vingt médailles d’or seront en jeu aux prochains jeux dont huit catégories chez les garçons comme chez filles en combat et quatre en poomsae.