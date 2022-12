SANTÉ – Les déchets médicaux sont dangereux

Les déchets médicaux sont dangereux. Ils nuisent à la santé et à l’environnement. « Ils peuvent être sources de transmission de maladies », avertit le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriama­nantany, hier, lors de la remise officielle de matériels et d’équipements de gestion des déchets médicaux au Laboratoire d’analyses médicales malagasy (LA2M) à Androhibe. Ce laboratoire collecte près de 10 kilos de déchets médicaux par jour, notamment, des déchets issus des prélèvements. Ce projet intitulé « Intro­duction des meilleures pratiques et technologies environnementales pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets de soins de santé, y compris les déchets COVID-19 à Mada­gascar », mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec l’appui financier du Gouver­nement du Japon à travers son budget supplémentaire de l’année fiscale 2020, a ciblé deux établissements de santé : le Centre hospitalier universitaire Zafisoa Gabriel Androva à Mahajanga et le LA2M. Ce projet s’aligne aux stratégies d’assistance du Japon à Madagascar, qui comprend un soutien au développement du secteur de la santé et des infrastructures économiques. « Le secteur santé est parmi les principales coopérations du Japon avec Madagascar. Ces déchets médicaux peuvent être sources de transmission de maladie, c’est pourquoi il est important de doter les hôpitaux de cet équipement », note l’ambassadeur du Japon, Abe Koji. Ces équipements ont été remis aux centres hospitaliers et laboratoires, pour réduire les contaminations et les risques environne­mentaux. « L’objectif est de diffuser les technologies améliorées pour faciliter l’accès de tous à une meilleure santé », note Volatiana Rakotondra­zafy, représentante du pays de l’Onudi à Madagascar.