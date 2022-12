RÉVEILLON DE NOËL – Un dîner de gala pour la veille de Noël

L’orchestre Serge Ramiandrasoa band embarquera les invités dans une soirée Noël à l’hôtel Urban Ambatonakanga demain à partir de 19h. C’est autour d’un banquet et de la bonne musique que la magie de Noël règnera dans la nuit du 24 décembre au grand hôtel Urban Ambato­nakanga qui a concocté les meilleurs plats pour accueillir avec joie la fête des tout-petits. Au moment où les invités savoureront le menu, l’orchestre Serge Ramiandrasoa band offrira les meilleurs tubes de Noël internationaux comme le célèbre titre mythique « Petit Papa Noël », « Si j’étais un charpentier » de Johnny Hallyday, « Nobody Knows » ainsi que « Imagine » de John Lennon. Selon Serge Ramiandrasoa, leader du groupe, la musique soft et douce permettra aux gens de bien manger et de digérer tranquillement leur repas de Noël. « Même si le rythme ne sera pas dansant, cela n’empêchera pas le public de se lever » ajoute-t-il. À part les chants de Noël, le rythme Sega et Maloya y seront aussi interprétés. Les festivités se termineront vers 22h. L’ événement se cadre aussi dans la relance des activités du grand hôtel qui a fermé ses portes en période de la Covid.