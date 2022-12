PRÉSIDENCE – Rajoelina demande plus d’engagement

La présidence de la République s’est accordé une journée de convivialité à l’occasion de la fête de Noël. En cette occasion, le chef de l’Etat a requis plus d’engagement et résultats de la part de ses collaborateurs.

Travaillez dans la droiture, travaillez bien pour avoir des résultats. Tel est le message de Andry Rajoelina, président de la République, à l’endroit de l’ensemble de ses collaborateurs au sein de cette institution.

À l’instar d’autres entités publiques et privées, les responsables et le personnel de la présidence de la Répub­lique ont partagé, le temps d’une journée, des moments de partage et de convivialité, hier. En cette occasion, le Ceremony building a rouvert ses portes. Un événement qui a vu la présence du couple pré­si­dentiel. Le sourire, la tendresse et la spontanéité de Mialy Rajoelina, première dame, lors de la remise des cadeaux aux enfants ont particulièrement touché l’assistance.

Dans l’éventualité d’une candidature pour un second mandat, le rendez-vous d’hier pourrait être la dernière communion entre le couple Rajoelina et le personnel de la présidence de la République. La Constitution impose, en effet, au Président en exercice, candidat à la course à la magistrature suprême, de démissionner soixante jours avant la date du scrutin. Outre fêter Noël et “profiter d’un moment de partage, en famille”, le locataire d’Iavoloha a rappelé à ses quelques deux mille collaborateurs, la responsabilité qu’incombe de travailler au sein de l’institution présidentielle, qu’importe leur fonction.

Voeux

“Comme je le dis toujours, le plus important est de réussir sa mission et non pas de partir en mission”, souligne le prési­dent Rajoelina. Il rappelle que la présidence de la République est le centre du pouvoir étatique. Qu’elle est la tête de gondole des autres institutions, des ministères et de l’ensemble de l’administration. Qu’elle tisse le fil conducteur de la conduite des affaires étatiques.

Ainsi, Andry Rajoelina affirme que chaque membre du personnel de l’institution présidentielle doit être un exemple “de droiture, de dévouement, d’abnégation et d’efficacité dans vos responsabilités respectives”. Il renchérit en insistant sur le fait que l’ensemble des salariés de la présidence de la République doivent communier dans cet état d’esprit étant donné la responsabilité qui pèse sur cette entité. Il emprunte ainsi un adage malgache en indiquant que “si nous nous parta­geons les charges et les respon­sabilités, elles seront plus légères. Aussi, nous avancerons plus vite et nous atteindrons plus rapidement nos objectifs”. Le locataire d’Iavoloha note justement qu’il y a près de deux mille salariés au sein de la présidence de la Répub­lique. “Lorsque j’arrive dans le palais d’Etat pourtant, je ne rencontre qu’une cinquantaine de personnes tout au plus”, indique-t-il, en ajoutant, “si nous tous ici, travaillons de concert et faisons correctement notre travail respectif, suivant nos responsabilités respectifs, je suis certain que nous atteindrons rapidement les objectifs de développement de Madagascar”.

En conclusion de son allocution, hier, Andry Rajoelina a fait part d’un souhait que, l’année prochaine, le travail et l’abnégation de chaque salarié de la présidence de la République apportent des impacts positifs sur la vie de la nation. Un vœu de Noël qui peut être élargi à l’ensemble et à tous les niveaux de l’administration étatique.