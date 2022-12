MÉTÉO DE NÖEL – Risque de pluies abondantes durant les soirées

Les personnes qui envisagent de sortir de chez elles, le Noël, devraient apporter des protections. La nuit du 24 décembre et la soirée du 25 décembre pourraient être arrosées. « Il y aurait un risque de pluies localement abondantes pour les régions de Diana et Sava pour la nuit du 24 Décembre. Ceci s’étendrait sur Sofia et sur les Hautes terres centrales pour le 25 Décembre », peut-on lire dans la prévision spéciale pour la veillée et la journée de Noël. Un prévisionniste de la direction générale de la Météorologie note que des averses localement orageuses pourraient être observées, dans la région d’Anala­manga, dans la nuit des fêtes de la nativité. Les averses et pluies orageuses se généraliseront sur le Nord, Nord-Ouest et les Hautes terres centrales avec possibilité de cumul pluviométrique localement abondant et de rafales sous orages, l’après-midi du 25 décembre. « Soyez toujours prêts », indique le prévisionniste