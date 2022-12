INFRASTRUCTURES – La route nationale 2 en piteux état

Circuler sur la route nationale 2 devient un parcours de combattant. Les nids de poule augmentent et se creusent.

Onze heures et demie. C’est la durée du trajet Antananarivo-Toamasina, actuellement. « Nous avons quitté Tanà à 6 heures du matin. Nous sommes arrivés à Toamasina à 17 heures 30 », témoigne Aina, un père de famille qui est parti en vacances à Toamasina avec sa famille, hier. L’état de cette route nationale 2 se dégrade, surtout, le tronçon de 110 kilomètres entre Antananarivo et Moramanga. Ce trajet s’effectue en 4 heures de temps.

Les automobilistes doivent ralentir, surtout à Anjiro, où la route est impraticable. De larges nids de poule y sont observés. Le calvaire des automobilistes n’est pas terminé à Anjiro. A l’entrée de la ville de Moramanga, des embouteillages longs d’un kilomètre se forment. Aina et sa famille y ont été bloqués pendant presque deux heures de temps.

« À la sortie de la ville de Moramanga, les véhicules ne peuvent circuler que sur un fil car l’autre voie est inaccessible, à cause des nids de poule », enchaine ce père de famille. Entre Antsampanana et Brickaville, les automobilistes sont, à nouveau, mis à rude épreuve. Le tronçon de route de 30 kilomètres est traversé en une heure de temps.

Les dommages causés par ces profonds nids de poule sur la RN2 sont nombreux. « Evitez de voyager avec une petite voiture sur la route nationale 2. Elle anéantit les véhicules », recommande Tiana, un autre vacancier dont le véhicule a été endommagé en heurtant des nids de poule à Anjiro. Plusieurs véhicules tombent en panne sur cette route nationale, à cause de cet état de la

route.

Travaux

Les usagers de cette route nationale tirent la sonnette d’alarme. « Les autorités vont-elles attendre que cette route soit complètement coupée avant de réagir ? », assènent-ils. Interrogé sur les projets du ministère des Travaux publics sur cette route nationale, le directeur de la Communication, joint au téléphone hier après-midi, nous balance qu’il faut attendre lundi pour avoir les explications du directeur général des Travaux publics. « Nous avons distribué des paniers garnis ce matin, l’après-midi, normalement, c’est un quartier libre », indique-t-il.

Une autre source indique, toutefois, que des travaux sont en vue pour traiter les points noirs sur cette route nationale 2.