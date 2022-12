FOOTBALL – CHAN – Vingt-six Barea iront en Tunisie et en Algérie

Le coach Roro Rakotondrabe a dévoilé la liste des Barea qui disputeront la phase finale du championnat d’Afrique des nations. Ils joueront deux matches amicaux en Tunisie début janvier.

Vingt-six joueurs retenus. La fédération malgache de football a dévoilé hier la liste des vingt-six au lieu de vingt-huit sélectionnés qui poursuivront la préparation au Championnat d’Afrique des nations dédié aux équipes nationales sans expatriés. Les noms des vingt-quatre retenus pour disputer la septième édition en Algérie du 13 janvier au 4 février devraient être connus et envoyés auprès de la confédération au plus tard le 3 janvier.

La sélection malgache qui défendra les couleurs nationales en Algérie est formée par les joueurs des clubs de l’Orange Pro League dont sept de Fosa Juniors FC, cinq de l’Elgeco Plus, quatre chacun pour Disciples FC et CFFA et trois de l’AS Fanala­manga.

Stratégie

Quatre des huit présélectionnés qui ne sont pas retenus sont blessés dont à l’adducteur pour Tsito Razafindrasata du CFFA, au quadriceps pour Niaina Tsilavina Ramahandrisoa de l’Elgeco Plus et à la cheville pour Heriniaina Rasoanjara “Aina kely” de l’Uscafoot, Steeve Andriamaromam­pianina de l’AS Fanalamanga.

“Les quatre autres n’assurent pas mieux leur poste respectif que les retenus” explique le sélectionneur, Romuald Felix Rakotondrabe alias Roro.

«Nous poursuivrons l’entrainement biquotidien et nous nous focalisons sur le premier match contre le Ghana le 15 janvier. Je n’ai pour le moment vu aucun des matches du Ghana mais je devrais visionner au moins trois ou quatre avant le match pour pouvoir mieux préparer la stratégie» souligne le coach Romuald Rakoton­drabe. Madagascar évoluera dans le groupe C. Les matches se joueront au stade de Constantine. Les Barea débuteront contre les Blacks Stars du Ghana le 15 janvier. Les hommes du coach Roro affronteront par la suite les Lions de l’Atlas marocain le 19 janvier avant de jouer le troisième et dernier match de poule contre les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 janvier. La délégation malgache s’envolera pour la Tunisie le 2 janvier pour y disputer deux matches amicaux contre des équipes qualifiées au Chan, le premier le 6 janvier et le deuxième le 10 janvier.

Les 26 Barea

Gardiens de but:

Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

Andoniaina Andriamalala (Disciples FC)

Andrianirina Rajomazandry (AS Fanalamanga)

Défenseurs:

Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus)

Stéphano Randrianisondrotra (Dato FC)

Rajo Razafindraibearimihanta (AS Fanalamanga)

Jean Martin Rakotonirina (Elgeco Plus)

Ando Rakotondrazaka (Disciples FC)

Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

Tantely Rabarijaona (CFFA)

Avizara Soloniaina (Fosa Juniors FC)

Rado Andrininosy (Fosa Juniors FC)

Milieux:

Tendry Randrianarisaona (Disciples FC)

Arohasina Andriamirado (Fosa Juniors FC)

Toky Olivier Randriatsiferana (Fosa Juniors FC)

Onjaniaina Patrick Hasinirina (Elgeco Plus)

Solonjatovo Rakotoarisoa (Elgeco Plus)

Tiavina Mickael Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

Jean François Rakotonirina (AS Fanalamanga)

Rojolalaina Andriamanjato (Ajesaia)

Attaquants:

Arimalala Feldman Rakotobe (Uscafoot)

Tsilavina Razanakoto (Fosa Juniors FC)

Jean Yves Razafindrakoto (Fosa Juniors FC)

Koloina Razafindranaivo (CFFA)

Marcio Carlos Ramanantsoa (CFFA)

Coach: Romuald Felix Rakotondrabe