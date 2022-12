CONCERT – Des chants de Noël en version jazz

Le groupe de Jazz « Bandy Baraka Big Band » a animé le centre ville de la capitale avec les chansons mythiques de Noël hier. Surprenant. C’est à travers le spectacle à Ciel ouvert « Joy for all » que les jazzmen ont célébré Noël hier. Ils ont démontré leur talent à travers les différentes prestations en couleurs et rythmées en embarquant le public dans les meilleurs répertoires de Noël comme « Hobio », « Avia ry mino », « Vive le vent », « Holy night », «Jingle bells» et bien d’autres. La façon dont les musiciens jouaient leurs instruments tels que la trompette, le saxophone, les percussions, le trombone, la guitare basse et le piano ont émerveillé les nombreux spectateurs qui admiraient le show gratuit. « Il s’agit d’un spectacle que nous offrons au public chaque année. À travers « Joy for all », notre objectif est de partager la joie et l’amour en jouant des chants de Noël. Pour cette fois-ci, nous avons spécialement invité Joëlle Claude, une artiste de Jazz à partager la scène avec nous » affirme Mahefa Rakotoarisoa, président du groupe « Bandy Baraka Big Band ». Le groupe « Bandy Baraka Big Band » compte 25 membres composés de jeunes amateurs et professionnels. Le concert est fruit du partenariat entre le groupe et la commune Urbaine d’Antananarivo, le Cercle germano Malagasy, Radisson Blu ainsi que Madajazzcar.