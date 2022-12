AUDIOVISUEL – La Chaîne nationale célèbre ses 55 ans

TVM ou « Teviziona Malagasy » offre une programmation spéciale aux téléspectateurs avec les personnalités marquantes à l’occasion de son 55e anniversaire qui se tient aujourd’hui.

En souvenir du bon vieux temps. Les anciens présentateurs d’émissions ainsi que les personnalités marquantes reviendront sur la chaîne nationale pour la célébration de la 55e année d’existence. Les téléspectateurs jouiront des moments forts de l’ancienne époque à travers les programmes que la TVM leur réserve dès 6h du matin jusqu’à 22h. « Nous avons choisi de ne pas le faire à la classique mais ce 55e anniversaire sera marqué par la diffusion des émissions mythiques sur la chaîne vu que notre cible principale est le public.

L’ancienne TVM s’affichera de nouveau avec les voix et les visages qui sont familiers et connus par les téléspectateurs, y compris Jean Louis Rafidy, l’ancien directeur de la chaîne en 1967 et Gisèle Rakotoarivony qui figure parmi les femmes les plus diplô- mées de la TVM » affirme Nampoina, Directeur de la TVM.

Des anecdotes rediffusées

Les programmes emblématiques comme Marimar, la première Novelas diffusée à Madagascar, Fou hehy et Tsora bitsika seront projetés sur l’écran du public. Lucette Botralahy rejouera le rôle de la speakerine tout au long de la journée. Ravince présentera la météo et sera l’un des invités de l’émission « Karakory antsika jiaby » de 6h10 à 9h00. Bruno Razafindrakoto et Jacquot Raholdina seront parmis ceux qui présenteront l’émission « Kianja » à 9h. L’émission Anim’artiste accueillera Théo Rakotovao à 10h.

Le dernier épisode de Marimar sera diffusé à 11h45. Gisèle Rakotoarivony sera à « l’Ampela Mionjo » à 12h. Jean Aimé Rambeloson et Fidisoa Andriamasiarivelo présenteront le JT à 12h30. Jean Louis Rafidy animera « Gasy Mafoaka » à13h30. Le célèbre film « Maman, j’ai raté l’avion » sera diffusé à 14h30. Une émission spéciale Fou hehy aura lieu à 16h30. Mirado sera l’invité de l’émission « Koloiko » produite par Zo Raharivony à 18h00. Jean Claude Andrianaivo et Liliana Randriambololona présenteront «vaovao an-tsary» à 19h. À 20h00, il y aura une édition spéciale sur le 55e anniversaire de la TVM. Pour rappel, La TVM ou la Televiziona Malagasy est la première chaîne de télévision de Madagascar. Elle a été inaugurée par le président Philibert Tsiranana le 24 décembre 1967.