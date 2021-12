Toliara – L’époux d’une militante politique abattu

Sept individus armés sont soupçonnés d’avoir pénétré au domicile d’une avocate reconnue à Toliara, à Manin­day, dans la nuit du mercredi à jeudi. Vers deux heures du matin, les sept individus étaient sur le point d’entrer par effraction dans la maison quand le propriétaire est sorti. D’après les explications de la Section de recherches criminelles de Toliara, dès que les individus ont aperçu le monsieur qui est l’époux de l’avocate sortir, tout de suite, ils ont ouvert le feu sur lui. La victime a été touchée à la poitrine. Après avoir tiré, les malfaiteurs ont tout de suite quitté les lieux. Ils ont emporté avec eux une bicyclette garée dehors.

Malgré les tentatives pour sauver le chef de famille à l’hôpital, il est décédé. Son corps a quitté Toliara hier après-midi même pour rejoindre la tombe familiale à Antananarivo. Les forces de l’ordre sont sur la trace des sept individus et les premiers indices conduisent vers un fokontany non loin du quartier de Maninday. Mais aucune autre précision n’est pour l’heure disponible selon les forces de l’ordre qui se disent être en pleine enquête.

Il est trop tôt pour avancer une quelconque hypothèse. L’avocate est à la fois vice-présidente du parti Tiako i Madagasikara (TIM) et de la plateforme RMDM à Toliara. Le président du parti, Marc Ravalomanana, est intervenu par voie de presse hier pour dénoncer l’attaque meurtrière. « Cette attaque survient quelques jours après mon passage à Toliara. C’est malheureux. Maître Elisoa a grandement participé à la redynamisation de l’opposition à Toliara. Je demande aux autorités locales et aux divers responsables étatiques de regarder de près ce cas et de trouver rapidement les auteurs de ce crime» a-t-il déclaré dans son allocution.

Les militants politiques du parti parlent d’un « assassinat politique » car selon eux, l’avocate était la cible de cette attaque. Les forces de l’ordre locales n’ont rien confirmé encore mais se sont contentées pour l’heure d’exposer les faits.