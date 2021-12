Toky Rajaona – Trois questions de coach pour bien démarrer 2022

Comme chaque année, vous lirez des articles de type: « des conseils pour réussir à tenir vos résolutions du nouvel an ».

E t comme chaque année, la plupart de ces bonnes résolutions ne dureront que quelques semaines et laisser place à de bonnes vieilles habitudes… Dans cet article, je souhaite faire une suggestion différente.

Au lieu de vous fournir des réponses toutes faites ou des conseils de type faites ceci et faites cela, je vous invite à vous poser des questions dynamisantes que j’utilise beaucoup dans le coaching en leadership personnel. Ces questions ont le pouvoir de créer une étincelle et un déclic chez les personnes les plus ambitieuses.

Que voulez-vous vraiment?

Cette question a l’air tellement évidente. Mais croyez le ou non, la plupart des personnes que j’ai coachées (qui se comptent par milliers) savent ce qu’ils ne veulent pas: « ne pas être endetté », « ne plus être malheureux », « ne plus travailler tard »… Mais quand je leur demande ce qu’elles veulent précisément, un blanc s’installe dans la conversation. Avant de vous lancer dans telle ou telle résolution, commencer par identifier dans quel.s domaine.s de votre vie vous vous sentez le plus malheureux.se : carrière, famille, finances, affaires, santé, couple, spiritualité, relation… Soyez honnête avec vous-même, car la clarté est un pouvoir.

Qui vous voulez être?

Un de mes mentors, Erick Rabemananoro, me disait souvent : si tu veux avoir ce que tu n’a jamais eu, sois ce que tu n’a jamais été. Je vous invite à réfléchir sur votre « to be list », qui n’a rien à voir avec cette fameuse liste qui vous aide (théoriquement) à réaliser vos tâches quotidiennes. Ce puissant exercice vous permettra de renforcer votre leadership personnel, c’est-à-dire votre capacité à reprendre le contrôle de votre vie. Quel genre de personne dois je devenir pour atteindre mes objectifs? Quels sont les traits de caractère que je dois renforcer pour créer de meil­leurs résultats? Rappelez-vous, tout ce que vous avez et aurez dépend de ce que vous êtes et serez.

Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur d’échouer?

Vous désirez… faire une reconversion professionnelle? vous lancer à votre compte? développer de nouveaux partenariats? faire une demande en mariage? fonder une famille?… Relever des défis qui nous tiennent à coeur est parfois intimidant. Cela fait peur et justement, dans la plupart des cas, c’est cette peur qui nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous. Cette peur d’échouer est l’annonce de quelque chose d’essentiel pour vous. Observez ces personnes à succès que vous connaissez et posez-vous les bonnes questions : l’échec est-il un ralentisseur ou plutôt un accélérateur de réussite? Est-ce que cela en vaut la peine d’avoir peur et de sauter quand même… ?

Bref. On pourra écrire des pages entières sur les nouvelles résolutions de l’année, sur la stratégie de planification personnelle, les ressources nécessaires, les indicateurs… Le plus important c’est d’oser se lancer dans l’imperfection. Parce qu’au final, chaque petit pas est une grande résolution….