Naufrage – Le propriétaire de Francia interdit d’exercice de transport

Les sanctions tombent pour le propriétaire et le capitaine du navire qui a fait naufrage à Soanierana Ivongo, lundi. « Ils sont interdits d’exercer le transport maritime à vie », peut-on lire dans le compte rendu du Conseil des ministres à la date du 22 décembre.

Le bateau Francia serait un navire de marchandises. Il a transporté clandestinement cent-trente-huit passagers, au départ d’Antanambe-Mananara, lundi matin. « Ce sont des travailleurs saisonniers, en provenance de Fénérive-Est, de Toamasina II ou de Vavatenina. Ils ont cueilli des girofles à Mananara-Nord. Ils rentraient chez eux pour fêter Noël et la fin d’année avec leurs proches, avec l’argent qu’ils ont gagné à MananaraNord », affirme le chef district de Soanierana Ivongo, Dyno Franck Maharitra.

Liaisons illégales

Vu la taille de ce navire en bois, il ne pouvait accueillir qu’une vingtaine de personnes, dont trois membres de l’équipage et vingt passagers, selon la précision du compte-rendu du Conseil des ministres. Ce ne serait pas la première fois que ce navire effectue ce transport clandestin, reliant Mananara-Avaratra et Soanierana Ivongo. Les liaisons illégales en bateau seraient, même fréquentes, dans cette zone, selon des sources locales. Avec l’état de la route nationale 5 et les frais de transport, beaucoup préfèrent ce transport maritime dangereux mais à bas prix et rapide. « Le trajet Mananara-Nord et Soanierana Ivongo, sur route, dure une bonne dizaine d’heures et le ticket de transport coûte 80 000 ariary. Il y a, également, un transport maritime légal, au départ de Mananara-Nord. Mais il coûte, également, 80 000 ariary. A Antanambe, le frais de transport est de 30 000 ariary seulement. Et le voyage ne dure que quelques heures », indique notre source.

Le gouvernement compte prendre des mesures strictes sur ce transport clandestin. Des études pour établir l’état des lieux du transport clandestin seront menées, pour connaître les réalités de ce secteur.