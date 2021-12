Innovation et collaboration (Capabilite)

Avec l’innovation comme base de ses opérations, Huawei vise à promouvoir les applications technologiques et à servir les clients au mieux de ses capacités grâce à la collaboration.

Huawei continue de développer des produits et services numériques sûrs et fiables grâce à l’innovation technologique et à une collaboration ouverte

Huawei investit massivement dans la R&D en matière de sécurité et le développement des capacités.

– Plus de 3,000 employés de Huawei travaillent en plein temps sur la R&D en cybersécurité. Chaque année, la société consacre environ 5% de son budget de R&D à la cybersécurité et à la protection de la vie privée.

– Fin 2020, Huawei détenait plus de 100 000 brevets actifs dans plus de 40 000 familles, dont 2 963 sont liés à la cybersécurité et à la protection de la vie privée.

Huawei aide ses clients à gérer les risques de sécurité grâce à l’innovation technologique.

-Innovation en matière de sécurité : Huawei poursuit ses recherches sur les technologies de sécurité de pointe telles que la cryptographie et l’informatique confidentielle. Elle s’engage également à favoriser l’adoption de ces nouvelles technologies, afin d’améliorer les capacités de sécurité natives des produits Huawei et d’aider les clients à gérer les risques existants et émergents.

– Stations de base 5G : Huawei fournit des fonctions telles que la détection de station de base malveillante, le chiffrement SUPI, l’interface anti-DDoS en direct et les pare-feu intégrés, qui améliorent la protection de la vie privée des utilisateurs finaux, réduisent la surface d’attaque, et renforcer la défense, améliorant ainsi le cyber résilience.

– Appareils : Huawei s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs grâce à l’innovation technologique. Cinq principes de traitement des données sont pris en compte dans la conception de nos produits, notamment la localisation des données, la minimisation des données, la transparence et la contrôlabilité. De plus, les appareils Huawei sont pris en charge par le Trusted Execution Environment (TEE) certifié CC EAL5+, le plus haut niveau de sécurité disponible. TEE assure le stockage et le traitement sécurisés des données biométriques des utilisateurs, telles que les empreintes digitales et les visages, et assure la sécurité de paiement de haut niveau. Les technologies d’amélioration de la confidentialité protègent la vie privée des utilisateurs en bloquant le suivi des publicités, en anonymisant les photos partagées et en masquant l’identité pendant la projection à l’écran.

Collaboration ouverte : tout en augmentant continuellement les investissements et en renforçant ses propres capacités de sécurité et de fiabilité, Huawei s’engage de manière intensive avec les parties prenantes de l’industrie et partage ses capacités. 

– En juillet 2020, l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) a publié la directive technique TR-03148. Huawei a été invité à participer au développement et à la preuve de concept (PoC) des spécifications.

– En décembre 2020, l’Agence nationale de cybersécurité (BSSN) d’Indonésie a décerné le prix « PiagamApresiasi » à Huawei, reconnaissant sa contribution exemplaire et exceptionnelle à la sécurité de l’information en Indonésie.

– Notre programme de primes de bugs pour HUAWEI CLOUD, Huawei Mobile Services, téléphones mobiles et autres domaines est un succès continu. Grâce à ce programme, nous encourageons les hackers à découvrir les vulnérabilités dans les produits Huawei afin que nous puissions travailler avec de nombreux experts en sécurité du secteur pour construire un écosystème de vulnérabilité responsable, transparent, collaboratif et sécurisé.