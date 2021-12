Fête de la nativité – Féline rend des familles heureuses

Les grands oubliés de la société vont pouvoir célébrer la fête de la Nativité dans la joie. La société Féline Parfums Beauté a apporté son aide et son soutien aux plus démunis, pour qu’ils puissent célébrer Noël comme tout le monde. Cette société a remis quatorze sacs de riz, trois cent trente pièces de macaroni, trois cent trente kilos de sucre, des friandises, quarante sachets de bonbons et cinq cent dix pièces de biscuits, à près de quatre cents personnes, hier. Féline Parfums Beauté a choisi deux centres d’accueil, le Centre des sans abris de la commune d’Anosi­zato Atsinanana et le Centre du Bureau Municipal d’Hygiène (BMH) à Isotry, ainsi qu’à trois fokontany. « Nous voulons apporter de la joie aux sans abris, aux enfants d’Isotry qui ont été rejetés par leurs familles, mais aussi, à nos voisins d’Ankadivato, d’Andohan’i Mandroseza et d’AmbohibaoAntehiroka », indique Jacques Daniel Rakotonirina, responsable juridique de la société, hier, lors de la remise de ces produits alimentaires. Les bénéficiaires sont heureux. « On va pouvoir manger comme tout le monde, pendant Noël », s’est exprimé Romain, un bénéficiaire d’Anosizato Atsina­nana.

La société apporte aussi son soutien à l’État, avec le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme pour aider les familles malgaches en ces périodes de fêtes.