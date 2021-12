Consommation – Des marchandises périmées et falsifiées saisies

Mission fructueuse. La direction de la Protection des Consommateurs au sein du ministère de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation, a découvert des marchandises périmées avec des dates de péremption falsifiées, lors d’une descente dans les différents marchés de la capitale. Un fourgon transportant des produits périmés et dont les dates ont été trafiquées, a été intercepté sur le marché d’Anosibe. Dans ce fourgon, soixante-deux sacs de lait en poudre avarié, mais portant des dates de péremption encore valables, dans le but de les revendre, ont été découverts. C’était grâce à la collaboration de l’équipe du MICC avec les forces de l’ordre.

L’équipe du MICC ne s’est pas arrêtée là. Elle a poursuivi sa mission sur le marché d’Isotry. Des produits douteux en vente ont été constatés sur ce marché. Après constatation, cette équipe a pu vérifier que ces produits alimentaires, dont des pâtes alimentaires, du chewing-gum, des bonbons et des jus, étaient déjà endommagés.

« Le MICC ne tolère point ce genre de situation et prendra les mesures nécessaires pour punir les coupables. Les citoyens sont également incités à dénoncer ces pratiques illégales via le numéro vert 034 30 812 34, pour le bien-être de la population », précise le ministère. Le MICC réprimande ces actes. L’enquête est en cours. Ces marchandises seront détruites, une fois les procédures pour l’enquête achevées.