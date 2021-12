Cahier cinéma – De l’action à la magie de Noël, d’excellents films se découvrent en salles

Des surprises pour les cinéphiles, la famille. La programmation de Cinepax Madagascar propose de belles découvertes.

De bons moments à vivre en salles, des retrouvailles en famille ou entre amis dans les salles obscures sont à privilégier en ces vacances de Noël. Dans le strict respect des gestes barrières et des normes sanitaires en vigueur, les salles de cinéma ouvrent leurs portes au grand public pour ces fins de semaines. Cinepax Madagascar dévoile ses sorties de films.

« Spider-Man : No Way Home » par Jon Watts

Avec un casting quatre étoiles composé de Tom Holland dans la peau de l’Homme araignée, de Zendaya ou encore de Benedict Cumberbatch. « Spider-Man : No Way Home » est sans aucun doute le film événement à ne pas rater en cette fin d’année. Rentrant dans la même lignée des films de super héros produits par Sony Pictures et Marvel Studios, ce film clôt la première trilogie des aventures de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Suivant les aventures de Spider-Man après que son identité ait été révélée au monde entier, puis son appel à l’aide auprès du Doctor Strange et l’éclosion du multivers, le film réserve des surprises.

À voir ce dimanche, à partir de 9h30 en VO, 12h20 en VF et 20h10 en VF dans la soirée.

« Les Tuche 4 » par Olivier Baroux

Le retour en salle de l’une des familles françaises des plus populaires au cinéma. Toujours porté par cet humour décapant et caricatural, « Les Tuche» revient avec un quatrième volet de leur aventure. Tonitruant, mais sympathique, on retrouve le fameux Jeff Tuche. Après avoir été président de la République dans le précédent volet, il retrouve le village de Bouzolles pour y célébrer en famille les fêtes de Noël. Renouant des liens avec des membres de sa famille qu’il a perdu de vue depuis des années, Jeff et les siens se redécouvrent toujours aussi maladroits et taquins. L’histoire en soi est un peu redondante quand on connait les Tuche au cinéma, l’humour peut paraître un peu lourd également, mais les « Tuche 4 » assure en fédérant la famille pour une franche rigolade.

À voir ce dimanche, à partir de 18h.

« Tous en scène 2 » par Garth Jennings

La grande nouveauté de ce week-end, mais également le film d’animation à voir en cette fin d’année. « Tous en scène 2 » faisant suite au petit chef d’œuvre d’animation, d’Illumination Studios, sorti en 2016, promet des émotions en salles. Le casting est composé de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson et Taron Egerton, ainsi que Bono le chanteur du groupe U2. On retrouve ainsi le sympathique koala Buster et sa troupe qui travaillent sur un nouveau spectacle prestigieux, en ralliant avec eux le roi du rock, le fameux lion Clay Calloway sur scène. Surprenant par son répertoire musicale, « Tous en scène 2 » est à voir.

À voir ce dimanche, à partir de 10h30, 15h25 et 18h10, tous en VF.