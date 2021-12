Antsiranana – Un vent de discorde souffle au sein du SPATU

Le Syndicat du personnel administratif et technique des Universités s’est exposé à un conflit interne durant la tenue de la Conférence des présidents, la semaine passée.

Le ton est monté d’un cran lorsque les présidents d’Antsiranana, de Mahajanga et de Fianarantsoa étaient présents à Antsiranana, sans pour autant participer à la réunion qui s’est tenue au Centre régional de l’Institut national de formation professionnelle (CRINFP). La Conférence des présidents (Copres) est une structure conçue pour préparer le congrès du Syndicat du personnel administratif et technique des Universités (Spatu).

À l’issue de la réunion qui a duré trois jours, les contestataires ont expliqué, par l’intermédiaire de leur porte-parole, Judicaël Razakaharinosy, nouveau président du syndicat d’Antsiranana, qu’ils n’ont pas participé à la conférence des présidents car la réunion s’est tenue dans le dortoir du CRINFP et non dans la salle de réunion.

Par conséquent, a-t-il martelé, ils ne sont pas responsables des décisions prises lors de cette rencontre, qui ne profitent pas à l’en semble de tout le personnel des Universités de tout Madagascar.

Les trois syndicats ont aussi réclamé la tenue, dans le plus bref délai, de l’élection du président du Syndicat national, qui aurait dû avoir lieu le 21 novembre. Pour eux, le mandat des membres est déjà expiré et, de ce fait, ils ne sont plus aptes à prendre une quelconque décision. Ils ont également souligné que les conseillers techniques du ministère de l’Enseignement supérieur ne doivent pas s’immiscer dans les affaires du Spatu, car cela provoque la division au sein des communautés universitaires.

«Mercenaires»

Le dernier point de la déclaration a été d’exiger le maintien du lieu du prochain congrès, décidé à Mahajanga, le 22 novembre 2017. « La résolution prise à cette occasion doit être respectée », continue le président.

Côté Copres, Paul Ignace Razafimandimby, président national du Spatu a soutenu que la plupart de ces contestataires ne sont pas membres des syndicats, et qu’ils ont voulu semer la zizanie au sein de l’organisation. D’autres ont été influencés par ceux qui n’ont pas l’assurance d’être élus lors des prochaines élections, ajoute-t-il. Il a même révélé que des « mercenaires » avaient prévu de perturber la réunion. C’est pour cela qu’il s’est vu obliger de demander les services des forces de l’ordre pour assurer la sécurité pendant la Conférence. Cependant, il a reconnu que l’élection est reportée du fait des difficultés financières des membres concernant leur déplacement. « Lors de cette réunion, nous avons décidé de tenir le congrès en avril 2022 », conclut le président du Spatu.