Rencontre à Ankao – Rajoelina invité par Tom Cruise

Le président de la République Andry Rajoelina passera quelques jours à Ankao. Il sera l’invité de l’acteur américain Tom Cruise sur cette île paradisiaque.

Mission pas impossible. Eh oui, le président de la République Andry Rajoelina sera l’hôte du célèbre acteur américain Thomas Cruise Mapother IV dit Tom Cruise, 58 ans sur l’île d’Ankao , dans le Nord de Madagascar. En vacances au pays depuis lundi, Tom Cruise en a profité pour inviter le chef de l’État le 26 décembre.

Que signifie cette rencontre et qu’est-ce qu’on peut en attendre? D’abord c’est une rencontre qui n’a rien de politique. Ce n’est pas le point fort de Tom Cruise même si des projets humanitaires pourraient être au centre de la conversation. Madagascar est qualifié de sanctuaire de la nature, l’île paradisiaque d’Ankao le prouve avec un écolodge ultramarine de Miavana Time and Tide où les tortues marines, les baleines à bosse sont légion. Mais si au Nord il y a un paradis, au Sud c’est l’enfer pour des millions de personnes frappées par la famine.

Tom Cruise vient dépenser 270 000 dollars pour passer neuf jours à Ankao, ce qui est bien pour le tourisme mais il n’aime certainement pas Madagascar seulement pour ses paradis, il est certainement au courant et n’est pas insensible à ce qui passe à l’autre extrémité du pays. Andry Rajoelina pourrait lui en piper mot.

Réalité

Ensuite, c’est une rencontre entre deux personnalités qui s’apprécient visiblement. L’année dernière des scènes de sauvetage d’enfants sinistrés dans l’Ouest du pays effectué par le président de la République rappelaient étrangement des séquences du film Mission impossible dont l’acteur principal est Tom Cruise. La star américaine aurait sans doute découvert la réalité dans une action kamikaze dépassant la fiction dans le film où les effets spéciaux bluffent les spectateurs.

Qu’est ce que les deux hommes vont se dire? Le fait est que le président de la République est parfaitement dans ses éléments. Organi­sateur de spectacle dans sa jeunesse, les contacts avec les stars il connaît. Il était le pionnier de l’invitation de stars internationales à Madagascar.

La visite de Tom Cruise est en tout cas et quoiqu’on dise un signal fort pour la relance du tourisme. Miavana à Ankao fait partie du top 5 des meilleures destinations en Afrique selon les spécialistes, Tom Cruise aurait pu aller ailleurs mais a choisi Madagascar. Il y a bien sûr le caractère paradisiaque d’Ankao, accessible par hélicoptères seulement mais aussi, la sécurité plus ou moins maîtrisée par rapport à d’autres pays où le tourisme est miné par le terrorisme. Il y a également la sécurité sanitaire étant donné que la Covid-19 n’est plus aussi redoutée qu’ ailleurs.

Il va sans dire que Tom Cruise sera un ambassadeur de la destination Madagascar après son séjour et surtout après son entretien avec Andry Rajoelina. C’est la nouvelle mission, qui n’a rien d’impossible, qui lui est assignée.