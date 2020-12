Météo – Un cyclone prévu pour ce week-end

Les habitants de Sava, d’Analanjirofo et de l’Est sont sur leur garde. L’atterrissage d’un cyclone sur les côtes Nord-Est ou Est, est prévu pour ce week-end.

L’avis d’avertissement est lancé pour la partie Nord-Est et l’Est de Madagascar. Ses habitants doivent se préparer. Le futur Chalane, le troisième cyclone qui évoluera dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien, pourrait toucher les régions Sava, Analanjirofo, Toamasina I et II, dans quelques jours. « Il touchera terre, entre Antalaha et Fenoarivo Atsinanana, le 27 décembre, selon les prévisions. Cela peut être dans la matinée ou dans la journée. L’actuelle dépression tropicale peut évoluer au stade de Forte tropicale modérée, lorsqu’elle va atterrir sur nos côtes », explique Roger Randriamanantena, technicien en météo, hier.

Des vents forts et des fortes pluies s’abattront sur la partie Nord-Est, avant et pendant son atterrissage. « Une forte tempête tropicale pourra générer des vents moyens entre 80 et 100 kilomètres à l’heure et des rafales de vent de 130 à 140 kilomètres à l’heure. Lorsque l’œil du cyclone sera de passage sur terre, son intensité s’affaiblira, mais il continuera à apporter de fortes pluies », rajoute notre source. Dans la journée du 27 décembre, une quantité de pluie de 100 mm sera prévue en 24 heures, dans les régions et districts concernés par cet avis d’avertissement.

Sensibilisations

Dans les villes d’Antalaha, de Maroantsetra, entre autres, des sensibilisations sont diffusées dans les médias, pour inciter les habitants à renforcer leurs maisons, à ne plus aller en mer, à suivre les informations sur les médias, à bien sécuriser les papiers administratifs et les médicaments, à prévenir les autorités au cas où ils constatent des dangers. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), par ailleurs, a tenu une réunion avec les partenaires techniques et financiers sur les préparatifs de catastrophe. Le directeur général du BNGRC, le général Olivier Elack affirme que des moyens sont disponibles pour les interventions.

Hier, vers 15 heures, la dépression tropicale a été localisée à 1 128 km à l’Est d’Antalaha. Elle se déplace vers l’Ouest avec une vitesse de 8 km/heure. Ce cyclone continuera sa trajectoire vers l’Ouest et s’intensifiera. Son point de sortie est encore incertain. Il sera prévu pour le 28 ou le 29 décembre, entre les régions Melaky et Menabe.

Un temps sec durant le jour de Noël

Le développement d’une circulation cyclonique non loin de Madagascar, n’affectera pas le temps sur les Hautes terres centrales, pendant la festivité. Le temps sera sec sur Analamanga et les autres régions des Hautes terres centrales, le 24 et le 25 décembre, selon les prévisions des techniciens en météo. Les températures maximales seront de 30°C à Antananarivo. Pour les Hautes terres centrales, le temps sera nuageux et des précipitations seront prévues, dans la journée du dimanche, lorsque le cyclone s’approchera et atterrira sur nos côtes.