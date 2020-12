Festivité – Derniers préparatifs pour le Jour J du Noël

À chacun ses intérêts. Pour les chrétiens, l’essentiel est de se préparer spirituellement, pour commémorer la naissance de Jésus Christ, l’essence même de la fête de Nativité, célébrée chaque 25 décembre. Les Eglises seront ouvertes pour le réveillon de Noël. Les chorales et les autres associations, rattachées aux églises ont effectué les dernières répétitions des chants ou des théâtres. Beaucoup vont se mettre sur leur trente-et-un pour assister à la messe du 25 décembre. Mais Noël rime surtout avec convivialité et sens du partage. La meilleure occasion pour être auprès des siens et leur faire plaisir.