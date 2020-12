Entrepreneuriat – L’entraide entre opérateurs récompensée

Conçu en période de confinement sur le réseau social Facebook, le concept « Ndao Hifanohana » vient de sortir ses grands gagnants. Cette initiative d’entraide consiste à mettre en valeur les entrepreneurs malgaches et à promouvoir le « vita malagasy » en se basant sur les avis du public par rapport aux qualités des services et produits des entreprises citées sur le réseau. En tout trois cent quatre-vingt-deux sociétés ont été citées par le public dont six sociétés sont entrées en lice pour la phase finale dont Jos Tech, Goûts Fruités, Société Fara, Anna Creata, Atelier Trio et Jejou Elle.

Et c’est cette dernière, qui se spécialise sur les ventes d’articles et de service de mode en ligne sur facebook qui a été retenue comme ayant le plus d’avis positifs du grand public. Ainsi, après un mois et demi de voting, la société Jejou Elle a remporté un apport de matériel d’une valeur de dix millions d’ariary avec près de treize mille réactions positifs émanant du public Facebook. « Pour les entreprises, cette initiative leur a permis de se faire connaître davantage au niveau des consommateurs et d’élargir leur part de marché. Pour les consommateurs, il s’agit d’un appui d’une autre forme pour référencier les meilleures offres et services existants car le jeu a pour objectifs de faire connaître le maximum de PME et de récompenser la société/entreprise la plus plébiscitée au voting du public » explique Nathalie Ndrianeva initiatrice du concept.