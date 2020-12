Diana – Des fêtes de fin d’année «pas comme d’habitude»

Les préparatifs des fêtes de Noël et de la fin d’année s’annoncent timides dans la ville d’Antsiranana. Plus le week-end est long, moins les activités sont rares.

CHAQUE année, depuis toujours, la ville connaissait une certaine effervescence à l’approche des fêtes. Pendant ces moments, des événementiels proposaient des animations diverses pour divertir la population. Cette fois, la ville d’Antsiranana est dans un silence bizarre.

Certes, la région est actuel­lement dans une situation sanitaire inquiétante causée par le retour de la pandémie de Covid-19, mais apparemment il a été constaté que les effets du confinement également, ont eu un impact significatif sur les pouvoirs d’achats de la population Antsiranaise.

En outre, des employés au sein de quelques établissements privés et publics n’ont pas encore eu leurs salaires. Ce qui enfonce le clou. Citons entre autres les personnels administratifs et techniques de l’Université d’Antsiranana qui ont quatre mois d’arriérés de salaire. Cas similaires pour les 600 ménages de la Secren qui ont tenté de mener une grève aujourd’hui (mercredi) pour revendiquer leurs droits depuis le mois de novembre. Or cette société de réparation navale est, depuis longtemps, considérée comme le poumon de l’économie de la ville.

Esprit de Noël

En conséquence, les commerçants toutes catégories confondues, se plaignent que les affaires ne fonctionnent pas comme auparavant. Les rues et les marchés publics ne sont pas encore encombrés, surtout au marché de Bazari­- kely où l’on a découvert une hausse de prix des denrées alimentaires. En un seul coup d’œil, les vitrines et les étalages sont remplis de marchandises mais les gens n’achètent pas, a-t-on appris.

Quoi qu’il en soit, la commune urbaine d’Antsiranana a contribué largement à l’évènement, tout en décorant les rues et les jardins publics de la ville avec des guirlandes lumineuses. Il en est de même pour les bâtiments et boutiques privés. La mise en marche de la borne wifi gratuite sur le jardin Place Foch a aussi encouragé les jeunes à investir les lieux dans la soirée, il y a quelques jours.

De son côté, le bâtiment de la Résidence de la région Diana, Place Kabary a fait peau neuve. A l’initiative du nouveau locataire le Gouverneur Daodo Arona Marisiky, tout a été repeint, éclairé et embelli. L’endroit a attiré les passants et les visiteurs. Ainsi, le Gouvernorat n’a pas oublié de gâter les employés en leur offrant des volailles et de l’huile alimentaire pour passer la fête avec joie, malgré l’inflation galopante et leur faible pouvoir d’achat.

Puisque Noël est la fête des enfants, le vice-président de l’Assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta et son équipe ont rassemblé avec Père Noël , les 404 élèves issus des dix-sept Écoles Primaires Publiques de la capitale du Nord. Pendant la journée qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’Epp Scama, la députée a pu partager l’esprit de Noël avec ces enfants autour d’un repas et de la danse, en leur distribuant des jouets et des bûches de Noël .

Pour sa part, l’Hôtel de la Poste, un des étoilés de la ville a également organisé un diner avec le Père Noël la soirée du 24 décembre, mais le prix d’entrée n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Cette fois-ci, les craintes des enfants ont été légèrement atténuées car la plupart des Pères Noëls sont apparus avec des caches-bouches non pas avec des barbes. De toutes les manières, il sera sûr et certain que cette année, Noël sera masqué.