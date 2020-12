Befandriana Avaratra – Un litige foncier dégénère

Trois maisons et une voiture ont été incendiées, trois autres foyers saccagés, avant hier, à Zafilambena Mora­feno, dans le district de Befandriana Avaratra. Telle a été la terrible issue d’un litige foncier entre descendants, avant-hier. A la base, une rizière dont la super­ficie n’a pas été déterminée fait l’objet du différend opposant les deux groupes. L’affaire a déjà été jugée en première instance où l’un a eu gain de cause. Depuis, la partie adverse n’aurait pas arrêté de s’acharner sur lui. Pas plus tard que le samedi 12 décembre, la famille victime était en train de cultiver du riz sur la propriété en question quand elle a été attaquée par les perdants. Ces derniers lui ont jeté de pierres.

Saisie d’une plainte pour coups et blessures volontaires, la gendarmerie a interpellé cinq auteurs de cette violence. Equipés de couteaux, sabres, sagaies, pierres, gourdins et barres à pince, ils ont brûlé leurs maisons avec une voiture. Ils ont mis leurs biens à feu et à sang. Ils ont également proféré des menaces de mort contre eux. Le chef de district a demandé des gendarmes à Antsohihy pour venir en renfort de leurs collègues.