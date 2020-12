Affaire Jirama – Deux condamnés libérés

Faute de titre de détention. C’est le motif inscrit dans l’acte signé par le chef d’établissement de la maison de force d’Antanimora, autorisant la sortie d’un détenu écroué depuis le 21 décembre. En fait, « ils sont deux condamnés ayant bénéficié de la sortie de prison », note le Procureur général du Pôle anti-corruption d’Antanana­rivo, joint au téléphone. Quatre personnes sont condamnées de quatre ans d’emprisonnement ferme. L’ancien directeur de la Jirama et trois autres employés déclarés coupables dans une affaire de favoritisme, blanchiment de capitaux, d’enrichissement illicite et d’acceptation d’un paiement illicite. Or, 24 heures après le séjour à Antani­mora, deux condamnés ont désormais obtenu le billet de sortie de prison.

La formalité à la procédure est au fond de la décision de remise de liberté à deux employés de la Jirama, a-t-on appris du Procureur général du Pôle anti-corruption d’Antananarivo. « Il faut attendre que la décision soit définitive pour que l’on puisse l’exécuter. S’il n’y a pas de cassation dans trois jours, la décision est devenue définitive. En cas de comparution libre, les coordonnées des accusés ne sont pas, pour l’instant, enregistrés à l’administration pénitentiaire ». Normalement, le dossier des condamnés devrait être régularisé avant son transfert à la maison de force après la proclamation du verdict, notamment pour le cas des accusés libres. Or, les condamnés ont été accueillis à la prison d’Antanimora malgré leur situation.

Les réactions sur cette affaire de la Jirama s’enchaînent. À l’exemple de la politicienne Eliane Bezaza qui s’est exprimée sur sa page Facebook, elle n’a pas mâché les mots face à l’inégalité de traitement entre tous les condamnés. «Est-ce que Désiré Rasidy aura les mêmes privilèges que cette personne qui est libérée faute de titre de détention? Malgré le fait qu’il soit condamné de quatre ans d’emprisonnement ferme pour favoritisme, blanchiment de capitaux, et enrichissement illicite ??? Pourquoi peut-on libérer ce prisonnier et pas Rasidy Désiré? ». Affaire à suivre.