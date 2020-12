Accident à Ifanadiana – Le chauffeur et une passagère périssent

Un taxi-brousse s’est retrouvé en contrebas de la route, après plusieurs tonneaux, mardi, à Ambongo Ifanadiana. Le chauffeur et une passagère de 50 ans sont morts.

GRAVE. Une Mercedes Sprinter a quitté la route avant de partir en tonneau, mardi vers 4h30 du matin, à Ambongo Ifanadiana, et a tué le chauffeur et une quinquagénaire. Le taxibrousse transportait vingt personnes. Le véhicule à destination de Mananjary venait d’Antananarivo. Le chauffeur a déchargé un bagage dans la ville d’Ifanadiana où il commençait à avoir sommeil. Un passager l’avait remarqué et lui avait conseillé de s’arrêter et prendre un peu de temps pour se reposer. Les autres ont pourtant insisté, le contraignant à rouler. Le chauffeur et une quinquagénaire, ont succombé en cours d’évacuation vers le centre hospitalier de base (CSB II) d’Antaretra. Outre les pertes en vie humaine, trois blessés graves ont été déplorés. L’un a été transféré à Fianarantsoa.

Embardée

Les deux autres et ceux légèrement touchés ont été soignés au centre hospitalier de référence du district (CHRD) d’Ifanadiana. Ces victimes étaient toutes des passagers.

À la hauteur de la falaise d’Ambongo, au point kilométrique 78+900, le taxibrousse est parti dans le décor après avoir raté un virage. Le conducteur a somnolé. « De plus, il n’existe aucune signalisation ou autre protection sur cette zone dangereuse », raconte la gendarmerie. Suite à l’embardée, la Mercedes s’est retrouvée en contrebas sur sa droite, à cinquante mètres de la route. Elle a subi d’importants dégâts. Sa galerie s’est dé tachée e t les bagages éparpillés, à cause de la violence des chocs. La dame quinquagénaire était assise près de la portière coulissante droite du véhicule. Son corps sans vie et celui du chauffeur ont été remis à leurs familles respectives, comme l’a rapporté un rescapé. Sitôt alertée, la coopérative de transport à laquelle appartient le taxi-brousse a envoyé une voiture de secours. Un dernier blessé se trouve encore au CHRD, les autres sont déjà arrivés à Mananjary après leurs premiers soins. « La somnolence due au voyage sans relâche du chauffeur est le principal facteur de risque d’accident en cette période des fêtes. Donc, il faut dormir quand on en a envie. Pour les passagers, ils doivent arrêter de le forcer à rouler, com­me c’était le cas dans ce drame », souligne la gendar­merie.