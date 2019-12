Basketball – Africa League : La GNBC dans le top 12

Les gendarmes se qualifient à la phase finale du basketball Africa League. Ils terminent deuxième du groupe H division Est.

Les gendarmes poursuivent leur lancée. Point final au deuxième tour qualificatif au championnat d’Afrique des clubs ou Basketball Africa League.

La Gendarmerie nationale basketball (GNBC) de Madagascar s’est inclinée devant les Patriots BBC de Rwanda ce dimanche soir à la Grande Arena de Kigali en finale de l’Élite 16 groupe H. Huit équipes réparties en deux groupes de quatre ont disputé cette phase qualificative à l’Africa League division Est du 17 au 22 décembre.

Les trois premiers de chaque poule se qualifient en dernière phase, c’est-à-dire les six meilleurs de la division Est et celle Ouest. La large victoire des Patriots de Rwanda n’était que la confirmation de leur suprématie lors de la dernière journée de phase de groupe où ils avaient battu les Gendarmes en prolongation par 94 à 88.

Ce dimanche, les Patriots ont été en démonstration devant leur public et leur président de la République, Paul Kagame en arrachant la victoire sur le score net de 31 points d’écart, 94 à 63. Les deux clubs se trouvaient dos à dos durant la première période et le score à la fin du premier était de 16 à 15 en faveur de l’équipe hôte. Cette dernière commençait à creuser l’écart dès l’entame du deuxième quart-temps.

Confirmation

Les Rwandais ont imposé un jeu très rythmé. Ils assuraient leurs attaques tandis que la bande à Mory, rataient à plusieurs reprises leurs sous-paniers. Les Patriots ont mené 65 à 47 à la fin de la troisième période. Et en dernier quart-temps, les Rwandais ont creusé de plus en plus l’écart, alors que les Malgaches n’ont même rien marqué durant les trois dernières minutes de la rencontre.

En demi-finales, la GNBC a défait sur le score de 94 à 90 Ferroviaro BBC de Maputo Mozambique. Ils ont été menés 41 à 57 à la pause mais ont su remonter la pente lors des deux derniers quart-temps. Les deux finalistes, Patriots Rwanda, GNBC Madagascar ainsi le vainqueur du match de classement pour la troisième place, Ferroviaro sont ainsi les trois clubs qualifiés du groupe H division Est.

Les trois qualifiés de la division Ouest sont le GS Petroliers d’Algérie, le FAP Cameroun et l’AS Police de Mali. Six autres clubs sont qualifiés d’office à l’issue du précédent championnat d’Afrique à savoir l’Égypte, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, la Tunisie et l’Angola, équipe championne en titre. Le championnat d’Afrique des clubs débutera au mois de février 2020 et s’étalera sur trois mois.