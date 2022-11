SANTÉ INFANTILE – La gastro-entérite gagne du terrain

Les références des enfants pris en charge dans des centres de santé de base, CSB, vers les centres hospitaliers auraient connu une hausse, en ce mois de novembre. «C’est rare que nous envoyions nos patients à l’hôpital, mais, ce mois de novembre, près de vingt enfants ont présenté des critères de gravité, nécessitant une hospitalisation. Leur état de santé n’était plus dans nos compétences et nous ne disposions pas du matériel nécessaire pour leur prise en charge», note un médecin, hier. L’état général de ces enfants était altéré, lorsqu’ils ont été présentés aux équipes de ce centre de santé. Les uns ont refusé de se nourrir, d’autres ont convulsé à cause d’une forte fièvre ou ont été en détresse respiratoire. La gastro-entérite est le principal motif de consultation dans les centres de santé. Ce serait, également, le principal motif d’hospitalisation, actuellement.

«De nombreux enfants sont touchés par la diarrhée. Ceux qui sont déshydratés et qui refusent de manger doivent être surveillés à l’hôpital. La déshydratation et le refus de manger peuvent générer la mort», indique un médecin d’un centre hospitalier universitaire Mère-enfant. Cette gastro-entérite serait accompagnée par d’autres maladies, notamment, les maladies respiratoires. «En général, nos patients souffrent à la fois de la gastro-entérite et des infections respiratoires», lance notre source. Les enfants ne sont pas les seuls à souffrir de la diarrhée. De nombreux adultes sont, aussi, touchés.

«Nous avons mangé un poisson qui avait un goût amer. Puis, j’ai souffert de la diarrhée, les autres n’ont pas présenté ce symptôme. Le médecin a expliqué que j’ai fait une intoxication alimentaire mais qu’il y avait déjà un virus en moi, ce qui a aggravé mon état. J’ai failli ne plus me lever du lit», témoigne une mère de famille. La diarrhée est un symptôme de la Covid-19. Mais ces enfants qui font de la diarrhée n’ont pas passé le test, donc, impossible de dire de quelle maladie ils souffrent. Les médecins recommandent le lavage des mains, fréquemment. «C’est une méthode très simple pour éviter la diarrhée», exhortent-ils.