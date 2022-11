MUTATIONS – Le secteur informel bien encadré

Tous les acteurs œuvrant dans la promotion de l’entrepreneuriat sont face à un double défi . D’abord, faciliter la transition des Toute petite entreprise , (TPE), et Petites et moyenne entreprise, (PME), du statut informel vers le formel. Puis, améliorer l’accès de ces dernières aux financements bancaires. Conscients de leurs atouts respectifs dans ce sens , KRED, la marque des PME de BNI Madagascar, dédié aux petites entreprises, et l’Institut national de la statistique ,INSTAT, se sont rapprochés pour travailler ensemble. Grâce à une convention de partenariat, signée respectivement par Adrian Chindris, directeur général adjoint en charge de la direction des PME, de la BNI Madagascar et Isaora Zefania Romalahy, directeur général de l’INSTAT Madagascar, les deux entités s’engagent désormais à accompagner ces entreprises, certes petites par leur taille, mais qui occupent une place prépondérante dans le microcosme économique.

Dans le concret, cette collaboration permet à KRED d’encourager ses clients à formaliser leurs activités pour profiter des nombreux avantages qu’ils pourraient en tirer : la large gamme de produits de BNI Madagascar, la possibilité d’accéder aux marchés publics, l’affiliation à des centres facilitant les démarches administratives, ainsi que la possibilité de diversifier leurs marchés auprès des grandes entreprises. L’INSTAT fournira à son partenaire KRED des données statistiques, en levier d’accompagnement et d’accès aux services bancaires digitalisés pour les TPE et PME.