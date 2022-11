MUSÉE CAFÉ – MÉDIA – Le musée de L’Express ouvre ses portes

Le musée de L’Express est désormais accessible à tout public depuis hier.

Monumental. Après son inauguration officielle le 3 novembre en présence de hautes personnalités, le musée de L’Express est dorénavant ouvert à tous les passionnés d’histoire. Les assoiffés de connaissances y seront les bienvenus de 10h à 17h pendant les jours ouvrables, et de 10h à 12h le samedi, dans l’enceinte de l’Express de Madagascar à Ankorondrano.

L’activité du musée ne se limite pas à une simple visite. C’est l’endroit idéal pour se détendre et se cultiver, d’où le nom de « Musée café média ».

Retracer l’histoire

Le musée de L’Express est une opportunité pour les citoyens malgaches, les étudiants, ainsi que la nouvelle génération, de connaître l’histoire du pays et de la presse à Madagascar.

Les actualités politiques, économiques, sociales, culturelles et sportives qui se sont déroulées dans la grande île, depuis l’année 1995 jusqu’en 2022, sont consultables au musée. Plusieurs photos montrant les personnalités historiques du pays et du journal de L’Express de Madagascar sont gravées sur le mur du Musée.Des extraits des anciens magazines y sont aussi disponibles.

Le musée est en cours de numérisation de ses archives pour les étudiants et les passionnés de l’histoire du pays.