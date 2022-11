LUTTE CONTRE COVID-19 – Huit nouveaux cas positifs à Mahajanga

Regain de l’épidémie de Covid-19 dans la région Boeny et particulièrement à Mahajanga. Si depuis trois mois, aucun cas de covid n’a été dénombré, ces derniers jours, huit nouveaux cas viennent d’être décelés à Mahajanga contre deux, il y a une semaine.

« Le nombre des cas positifs vient d’augmenter, à huit alors qu’il n’était qu’un seul cas plus un autre, soit deux seulement au tout début de la semaine dernière. Des tests de diagnostic rapide ou TDR seront acheminés bientôt à Mahajanga et nous allons les utiliser pour dépister les nouveaux cas. Auparavant, en cas de doute, les malades sont invités à consulter les médecins et rejoindre les hôpitaux. Ces derniers temps, le nombre des personnes frappées par une forte grippe a augmenté à Mahajanga. La météo avec la chaleur caniculaire et les pluies de ces derniers jours ont favorisé la situation. L’épidémie se manifeste par une simple grippe pour les personnes vaccinées. Mais ceux qui n’ont pas été vaccinés ont du mal à supporter la maladie. Seule la vaccination est la méthode efficace pour se protéger. Les mesures sanitaires telles que le lavage des mains et le port de masque ainsi que la distance d’un mètre devraient aussi être appliquées pour éviter la propagation », a conseillé le directeur régional de la santé publique, docteur Hoasy Solange.